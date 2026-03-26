Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 16.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành công của hội nghị Trung ương 2.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ở địa phương, các tỉnh, thành phố đang tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3. Một số địa phương sẽ tổ chức sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội do còn liên quan đến công tác nhân sự gắn với Trung ương.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội, dự kiến đến ngày mai (27/3) Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16 của 500 người trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức.

Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách của 500 đại biểu Quốc hội. Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Công tác đại biểu đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ chung của kỳ họp.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Ủy ban Công tác đại biểu đã phối hợp tổ chức tập huấn cho các đại biểu mới trúng cử lần đầu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ với đại biểu lần đầu tham gia mà cả các đại biểu tái cử. Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức cho khoảng 70% đại biểu mới ở Trung ương, địa phương giúp nắm vững quy định, nguyên tắc hoạt động, kỹ năng sử dụng thiết bị, quy trình làm việc tại Hội trường Diên Hồng cũng như cách thức tham gia các kỳ họp.

Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp trù bị, trước khi khai mạc kỳ họp chính thức. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian này, các cơ quan sẽ tiếp tục rà soát toàn diện những công việc đã hoàn thành, đang triển khai và những nội dung còn vướng mắc, nhằm kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trường hợp công tác chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu, các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung được gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, khai mạc vào sáng ngày 6/4, bế mạc ngày 24/4 tới đây.