Trong số các ủy viên Trung ương được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa mới có 15 người thuộc khối Quốc hội, hiện giữ các vị trí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban, cơ quan của Quốc hội; 19 người thuộc khối Chính phủ.

Thống kê cũng cho thấy có 7 tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang là ủy viên Trung ương trúng cử vào Quốc hội khóa mới.

20 bí thư tỉnh ủy cũng trúng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có bí thư của 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng.

1. Tổng Bí thư Tô Lâm (trúng cử tại Hà Nội)

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (trúng cử tại TPHCM)

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (trúng cử tại Đà Nẵng)

4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (trúng cử tại Hải Phòng)

5. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh (trúng cử tại Lạng Sơn)

6. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (trúng cử tại Đồng Nai)

7. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (trúng cử tại Tuyên Quang)

8. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (trúng cử tại Đắk Lắk)

9. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc (trúng cử tại Hà Tĩnh)

10. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (trúng cử tại Bắc Ninh)

11. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (trúng cử tại Phú Thọ)

12. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (trúng cử tại Hà Nội)

13. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (trúng cử tại TPHCM)

14. Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang (trúng cử tại Thái Nguyên)

15. Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang (trúng cử tại Hưng Yên)

16. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (trúng cử tại Huế)

17. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (trúng cử tại Cần Thơ)

18. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (trúng cử tại Tây Ninh)

19. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn (trúng cử tại Nghệ An)

20. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (trúng cử tại An Giang)

21. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (trúng cử tại Lào Cai)

22. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (trúng cử tại Lâm Đồng)

23. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh (trúng cử tại Thanh Hóa)

24. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (trúng cử tại TPHCM)

25. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu (trúng cử tại Hải Phòng)

26. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh (trúng cử tại Thái Nguyên)

27. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (trúng cử tại Quảng Ninh)

28. Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương (trúng cử tại Đồng Tháp)

29. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng (trúng cử tại Điện Biên)

30. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (trúng cử tại Phú Thọ)

31. Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (trúng cử tại Gia Lai)

32. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (trúng cử tại Khánh Hòa)

33. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (trúng cử tại An Giang)

34. Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (trúng cử tại Huế)

35. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông (trúng cử tại Phú Thọ)

36. Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà (trúng cử tại Đồng Nai)

37. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải (trúng cử tại TPHCM)

38. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (trúng cử tại An Giang)

39. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (trúng cử tại Cà Mau)

40. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (trúng cử tại Thái Nguyên)

41. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu (trúng cử tại Cà Mau)

42. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (trúng cử tại Sơn La)

43. Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (trúng cử tại Lào Cai)

44. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng (trúng cử tại TPHCM)

45. Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (trúng cử tại Hải Phòng)

46. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (trúng cử tại Gia Lai)

47. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (trúng cử tại Lâm Đồng)

48. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (trúng cử tại Bắc Ninh)

49. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (trúng cử tại Vĩnh Long)

50. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm (trúng cử tại Hà Tĩnh)

51. Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai (trúng cử tại TPHCM)

52. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (trúng cử tại Vĩnh Long)

53. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn (trúng cử tại Cần Thơ)

54. Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (trúng cử tại TPHCM)

55. Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (trúng cử tại Cao Bằng)

56. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh (trúng cử tại TPHCM)

57. Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga (trúng cử tại Lai Châu)

58. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (trúng cử tại Ninh Bình)

59. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (trúng cử tại Hưng Yên)

60. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm (trúng cử tại Sơn La)

61. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (trúng cử tại Đà Nẵng)

62. Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân (trúng cử tại Quảng Ngãi)

63. Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (trúng cử tại Hà Nội)

64. Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn (trúng cử tại Hà Nội)

65. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái (trúng cử tại Thanh Hóa)

66. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (trúng cử tại Khánh Hòa)

67. Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh (trúng cử tại Hà Nội)

68. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (trúng cử tại Ninh Bình)

69. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tướng Tào Đức Thắng (trúng cử tại TPHCM)

70. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (trúng cử tại Điện Biên)

71. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận (trúng cử tại Nghệ An)

72. Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến (trúng cử tại Quảng Trị)

73. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (trúng cử tại Tây Ninh)

74. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (trúng cử tại Đắk Lắk)

75. Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (trúng cử tại Huế)

76. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn (trúng cử tại Quảng Ninh)

77. Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn (trúng cử tại Đà Nẵng)

78. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (trúng cử tại Cần Thơ)

79. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (trúng cử tại Cần Thơ)

80. Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến (trúng cử tại Hà Nội)

81. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn (trúng cử tại Đồng Nai)

82. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (trúng cử tại Tuyên Quang)

83. Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý (trúng cử tại Đồng Tháp)