Tờ Politico ngày 19/11 cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky hiện phải đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến việc sa thải Chánh văn phòng tổng thống Yermak.

"Nhiều quan chức đang thúc giục Tổng thống Zelensky sa thải ông Yermak. Ở thời điểm này, rất khó để liệt kê những người ở quốc hội không yêu cầu ông Yermak từ chức", nguồn tin của tờ Pravda tiết lộ.

Nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko cho biết, cuộc thảo luận mới nhất ở quốc hội đang thúc giục tổng thống cách chức ông Yermak ngay trong tuần này. Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova đang được cân nhắc là ứng viên thay thế.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10/11 đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc này đã khiến cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov bị tạm giam và 2 bộ trưởng Ukraine phải từ chức.

Theo các nghị sĩ đối lập ở Ukraine, ông Yermak được cho đã biết về các hoạt động hối lộ này. Tuy vậy, NABU nói, hiện họ "không thể xác nhận hoặc phủ nhận sự liên quan của ông Yermak với đại án tham nhũng".

Trong khi đó, ông Yermak khẳng định mình không dính líu đến đường dây tham nhũng trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt vào tuần trước. "Họ cố gắng buộc tội tôi về những điều mà tôi thậm chí còn không biết. Họ hoàn toàn không có bằng chứng", ông Yermak nói.

Giới quan sát nhận định, Tổng thống Zelensky sẽ không sa thải ông Yermak bởi sự ra đi của nhân vật này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị.

Hồi tháng 7, tạp chí The Economist đã mô tả ông Yermak là "người bạn tâm giao" của Tổng thống Zelensky, đồng thời coi đây là quan chức quyền lực số 2 tại Ukraine.