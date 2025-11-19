Theo báo Kyiv Independent, Tòa Chống tham nhũng tối cao Ukraine ngày 18/11 đã ra lệnh bắt tạm giam cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov vì các cáo buộc liên quan đến đại ám tham nhũng, đồng thời ấn định mức bảo lãnh tại ngoại là 51,6 triệu Hryvnia (1,2 triệu USD).

Hiện ông Chernyshov chưa đưa ra bình luận về thông tin trên, trong khi đội ngũ pháp lý của cựu phó thủ tướng đã bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Vào ngày 11/11, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã cáo buộc ông Chernyshov "làm giàu bất chính" trong đại án tham nhũng liên quan đến doanh nhân Timur Mindich.

Cựu Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Chernyshov. Ảnh: Bloomberg

Theo NABU, ông Mindich đã dàn dựng một đường dây hối lộ trị giá 100 triệu USD nhằm vào các quan chức năng lượng cấp cao. Trong các đoạn ghi âm được công bố, các nghi phạm bị nghi ngờ đã đưa cho ông Chernyshov 1,2 triệu USD và 100.000 Euro.

"Ông Chernyshov đã sử dụng khoản tiền thu được để xây dựng các biệt thự cao cấp gần Kiev", một đoạn băng ghi âm của NABU tiết lộ.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Chernyshov phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Hồi tháng 6, ông này bị buộc tội hối lộ và lạm dụng chức vụ trong một vụ án riêng rẽ, nhưng đã được tại ngoại sau khi trả tiền bão lãnh. Tới cuối tháng 7, ông Chernyshov bị Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng phụ trách đoàn kết quốc gia.

Đại án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng hiện là chủ đề được quan tâm nhất tại Ukraine. Vụ việc đã khiến bộ trưởng năng lượng và bộ trưởng tư pháp của nước này phải từ chức. Một nhân vật đáng chú ý khác có liên quan tới vụ việc là Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov.