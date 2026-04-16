Giảm tải cho cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến là nội dung được nhiều bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm nhằm phát triển Chính phủ số với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo thống kê, tính đến ngày 20/3, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cả nước đạt 48,05%, trong đó khối bộ đạt tỷ lệ 68%, trong khi khối tỉnh mới chỉ đạt 21,19%.

Một trong những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thời gian gần đây là tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp, dẫn đến tình trạng quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Đặc biệt, tại các xã mới sáp nhập từ 3 - 5 xã cũ, số lượng cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ có từ 5 người trở xuống nhưng phải đảm nhiệm nhiều công việc như tiếp nhận hồ sơ, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Để giảm tải cho cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thực chất, UBND các tỉnh, thành phố được khuyến nghị tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời huy động thêm các lực lượng tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân.

Bưu điện Việt Nam đã và đang tham gia sâu vào quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Với thế mạnh về mạng lưới điểm phục vụ và đội ngũ nhân lực phủ rộng toàn quốc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post đã và đang chủ động tham gia sâu vào quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, từng bước chuyển từ “cung ứng dịch vụ” sang “đồng hành cùng chính quyền phục vụ người dân”.

Tiếp nối hoạt động ký kết hợp tác giai đoạn mới với Cần Thơ, Điện Biên và Lai Châu, chiều ngày 15/4, tại Bắc Ninh, UBND tỉnh và Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Thỏa thuận hợp tác được 2 bên kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, phát triển thương mại điện tử và nâng cao chất lượng dịch vụ công tại Bắc Ninh. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng số hóa, hiện đại và bền vững.

Với Bắc Ninh, Chiến lược Chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn đến năm 2030 đã xác định rõ định hướng mở để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước nhằm mục đích tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Theo thỏa thuận mới được UBND tỉnh Bắc Ninh và Vietnam Post ký kết, hai bên đã thống nhất đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cụ thể, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ thống bưu điện mà không phụ thuộc địa giới hành chính, từ khâu tiếp nhận, số hóa hồ sơ đến nhận kết quả tại nhà. Tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tiếp tục triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp như hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, 2 đơn vị còn thống nhất triển khai các kiosk hành chính công tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và điểm phục vụ của Vietnam Post để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn, đặc biệt tại cấp cơ sở.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và Vietnam Post ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Việc kết hợp giữa hạ tầng bưu chính với nền tảng công nghệ số được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ. Thực tế cho thấy, với 345 điểm phục vụ phủ đến tận xã, phường, giai đoạn 2023 - 2025, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tiếp nhận và chuyển trả hơn 233.000 hồ sơ hành chính, đảm bảo đúng quy trình, thời hạn. Đồng thời, 16 nhân viên Bưu điện được bố trí tham gia đảm nhận một số công việc tại bộ phận một cửa.

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bưu điện Bắc Ninh đã bố trí nhân lực tại 99 xã, phường, qua đó góp phần duy trì hoạt động liên tục của Bộ phận một cửa, đồng thời trực tiếp tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả cho người dân.

Cho biết nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công là 1 trong 3 trụ cột trong định hướng hợp tác của Vietnam Post với tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch HĐTV Vietnam Post Nguyễn Trường Giang chia sẻ thêm: Bưu điện Việt Nam đã chủ động đề xuất tỉnh sử dụng mạng lưới bưu điện cấp xã, phường làm điểm cung cấp dịch vụ công; giao doanh nghiệp đảm nhận một số công đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp đẩy mạnh số hóa, quản lý hồ sơ trên nền tảng số; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ người dân nhận kết quả tại nhà...

Đánh giá vai trò của Vietnam Post với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt trong cải cách hành chính và thúc đẩy thương mại điện tử, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhận xét lễ ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới là bước đi quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển logistics.