Hôm nay (ngày 3/12), Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc nhân viên xe khách cầm gậy sắt đe dọa người tham gia giao thông.

Nhân viên xe khách cầm gậy sắt đe dọa người đi xe máy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh tranh cãi giữa nhân viên xe khách và người đi xe máy trên đường.

Theo nội dung clip, một xe khách biển số tỉnh Đồng Nai đang lưu thông trên đường thì phía sau có một người đàn ông đi xe máy, tay cầm dây thắt lưng, chạy lên áp sát. Khi xe khách dừng lại, người đàn ông mặc đồng phục của nhà xe bước xuống và lời qua tiếng lại với người đi xe máy.

Ngay sau đó, nhân viên nhà xe cầm một cây gậy sắt dài khoảng 1m đe dọa người đi xe máy. Trong lúc đối đáp, người đàn ông mặc đồng phục liên tục quát: “Ông đập xe ai vậy? Ông đánh cái nữa tui đánh bể đầu liền đó”.

Người đi xe máy phản ứng, cho rằng xe khách đã chạy sai làn và ép xe máy từ trước đó. Một người đàn ông khác, cũng mặc đồng phục nhà xe, tiến đến can ngăn nên sự việc tạm lắng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, giữa các nhân viên nhà xe và người đi xe máy vẫn tiếp tục cãi vã. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra chiều 2/12 trên đường ĐT747, thuộc phường Bình Cơ, TPHCM.