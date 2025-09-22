Công an phường Tam Bình, TPHCM đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để xác minh, đưa những người liên quan trong clip lên làm việc, xử lý theo quy định.

Clip phát tán trên mạng xã hội được trích xuất từ camera nhà dân, ghi lại cảnh 2 thanh niên đuổi đánh một người khác trên đường. Vụ việc xảy ra vào tối 20/9 trên đường số 6, phường Tam Bình.

Hai thanh niên đuổi đánh người và dùng gậy doạ người dân muốn can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân bị đánh gục nằm trên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip

Một người dân chứng kiến sự việc đã cố gắng vào can ngăn, nhưng bị một trong hai thanh niên dùng gậy đe dọa. Sau đó, nạn nhân bị các đối tượng giữ lại và đánh gục ngay trên đường.

Nhiều người dân xung quanh nhìn thấy nhưng vì sợ hãi nên đóng cửa nhà, không dám can thiệp. Hai thanh niên vẫn đứng tại hiện trường một lúc rồi mới rời đi, để mặc nạn nhân nằm gục trên vỉa hè. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.