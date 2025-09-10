Tai nạn nhận xe mới không phải là chuyện hiếm, nhưng sự cố vừa xảy ra tại Delhi (Ấn Độ) thực sự gây sốc cho cộng đồng mạng.

Nguồn: Prateek Singh

Đoạn video được kênh YouTube Prateek Singh chia sẻ cho thấy, một chiếc SUV Mahindra Thar ROXX bị tai nằm chỏng chơ trong tư thế "ngửa bụng", đè lên nhiều xe máy đang đỗ dưới ga tàu điện ngầm gần đó.

Kết quả là phần đầu xe bị hư hại nặng, một số xe máy cũng chịu chung số phận. Dù vậy, điều đáng chú ý là phần nóc của mẫu xe SUV này vẫn còn khá nguyên vẹn dù nó bị lật ngửa.

Theo thông tin được chia sẻ trong đoạn video, chủ nhân của chiếc xe này là một nữ khách hàng tại Nirman Vihar. Sau khi nhận bàn giao xe tại showroom Mahindra ở tầng 2, chiếc Thar ROXX được đưa xuống đất thông qua một cầu nâng thủy lực phía trước cửa kính.

Thế nhưng, trong lúc cầm lái, nữ chủ nhân đã vô tình nhấn nhấn ga quá mạnh hoặc đạp nhầm chân ga, khiến chiếc Thar ROXX lao thẳng vào cửa kính của đại lý, phá vỡ hoàn toàn lớp kính cường lực. Sau đó, xe tiếp tục lao ra ngoài, tông vào loạt xe máy trước ga tàu điện ngầm và lật ngửa hoàn toàn.

Dù lao xe từ trên cao xuống đường nhưng vụ tai nạn không gây ra thương tích cho người đi bộ xung quanh. Ảnh: Cartoq

Trong video, có thể thấy kính vỡ vương vãi, nhân viên showroom phải dọn dẹp khẩn trương. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng quanh hiện trường, bàn tán về nguyên nhân vụ việc.

Điều may mắn là vụ việc khách hàng lật xe trước showroom không gây thương tích cho người đi bộ hay người đi xe máy xung quanh. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của nữ khách hàng điều khiển chiếc SUV chưa được xác nhận. Người đăng tải video cho rằng cô có thể đã bị thương nhẹ vì chưa kịp thắt dây an toàn khi lái thử.

Đây được xem là một “bài học đắt giá” cho những khách hàng vừa nhận xe mới, tránh để niềm vui ngày bàn giao biến thành một vụ tai nạn đáng tiếc.

(Theo Cartoq)

