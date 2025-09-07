Vượt ẩu, tạt đầu trên đường tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Chỉ một pha vượt ẩu, tạt đầu liều lĩnh trên đường cũng đủ biến khoảnh khắc di chuyển thành thảm kịch, đẩy cả người lái lẫn những người xung quanh vào vòng nguy hiểm.

Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian gần đây:

Tài xế xe máy suýt mất mạng khi tạt đầu container, còn lấy điện thoại chụp ảnh

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống nguy hiểm xảy ra vào chiều ngày 6/9 vừa qua tại một tuyến đường ngoại thành ở TPHCM. Nam thanh niên đi xe máy đã cố băng qua "rừng xe" để sang đường, tuy nhiên bị một chiếc container tông trúng khiến người này suýt mất mạng.

Dù đi ẩu và tạt đầu trúng điểm mù của xe cỡ lớn tại giao lộ, song nam thanh niên vẫn bật dậy cự cãi, sau đó lấy điện thoại ra để chụp ảnh hiện trường.

Hai xe tải ngang nhiên chèn ép nhau dừng lại giữa quốc lộ

(Nguồn video: Xuân Quang)

Tình huống diễn ra vào chiều 4/9 trên quốc lộ 5A đoạn qua tỉnh Hưng Yên và được camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại.

Video cho thấy, khi xe tải nhỏ bật xi-nhan phải để chuyển làn, một xe tải lớn bất ngờ lao lên từ bên phải, ép xe tải nhỏ phải trở lại sát dải phân cách. Hai bên không nhường nhau, dừng xe giữa quốc lộ, chắn cả hai làn, buộc ô tô gắn camera hành trình phía sau phải lách ra ngoài mới đi tiếp.

Tài xế xe con chuyển hướng ẩu khiến xe 16 chỗ trở tay không kịp

Tình huống được cho là xảy ra mới đây tại QL 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Trên đoạn đường khá thoáng và chiếc SUV màu đen chạy ở làn đường số 2, bất ngờ rẽ trái quay đầu ở điểm mở dải phân cách giữa khiến xe 16 chỗ đi ở làn số 1 trở tay không kịp.

Đáng nói, đây là vị trí có biển báo cấm ô tô quay đầu. Hậu quả, phần đầu xe SUV đã tông vào hông bên phụ của xe 16 chỗ khá mạnh.

Ô tô con bất ngờ dừng giữa đường, bị xe tải húc nát đuôi

(Nguồn video: Nguyen Vinh)

Tình huống khá nguy hiểm xảy ra vào chiều ngày 31/8 trên đường Lê Đức Anh - TPHCM) và được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Trước ngã tư có đèn tín hiệu, chiếc sedan bất ngờ phanh gấp vì lúng túng trước màu đèn. Còn xe tải phía sau thiếu khoảng cách an toàn lao tới, tông mạnh khiến sedan bị đẩy hàng chục mét. Hậu quả, đuôi sedan và đầu xe tải hư hỏng nặng.

Tài xế xe Honda CR-V lúng túng quay đầu

(Nguồn video: Otofun)

Pha quay đầu vừa non vừa ẩu của tài xế xe Honda CR-V màu trắng vào sáng ngày 28/5 tại Ninh Bình và được camera an ninh của gia đình ghi lại.

Dù đường khá rộng và tình huống quay đầu không có gì phức tạp nhưng tài xế chiếc Honda CR-V có vẻ đã cài nhầm số, khiến chiếc xe bị vọt về phía sau, va chạm với một ô tô khác đang đậu trước cửa nhà.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!