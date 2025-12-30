Nút giao An Phú được đánh giá là một trong những nút giao thông quy mô, hiện đại bậc nhất TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông, có vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tính đến cuối tháng 12/2025, dự án đã đạt trên 70% tổng khối lượng thi công, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực.

Trong đó, cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố đã hoàn tất việc mở rộng các đơn nguyên mới, giúp khơi thông “nút thắt cổ chai” tại đoạn đầu tuyến dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Hầm chui HC1-01 cũng cơ bản hoàn thành và đã được đưa vào khai thác, cho phép các phương tiện lưu thông từ đường dẫn cao tốc rẽ trái về đại lộ Mai Chí Thọ (hướng hầm Thủ Thiêm).

Theo ông Lê Ngọc Hùng – Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), đến nay chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực thi công những hạng mục còn lại của dự án. Trong đó, nhánh cầu N2 dự kiến sẽ thông xe vào ngày 31/12 tới.

Sản lượng thi công nhánh cầu N2 đã đạt trên 95%. Các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như kẻ vạch sơn, lắp đặt biển báo và hệ thống an toàn, sẵn sàng thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

Cầu vượt N2 được thiết kế gồm 2 làn xe, uốn cong mềm mại hình chữ C, với chiều cao tĩnh không 4,75 m, bảo đảm an toàn giao thông. Khi đưa vào khai thác, cầu sẽ tổ chức lưu thông một chiều từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây rẽ phải về đại lộ Mai Chí Thọ.

Điểm nhấn của công trình là hệ thống lan can được thiết kế tinh tế, cách điệu theo biểu tượng logo UBND TPHCM, vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa tạo mỹ quan hiện đại cho cửa ngõ phía Đông thành phố.

Theo Ban Giao thông, việc đưa nhánh cầu N2 vào khai thác sẽ giúp dòng xe từ cao tốc được “tách lớp” ngay từ xa, không còn phải đi vòng hoặc dừng chờ đèn tín hiệu tại nút giao An Phú như trước. Qua đó, dự án được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm đối với các phương tiện di chuyển từ Đồng Nai và khu vực phía Đông TPHCM vào trung tâm thành phố.

Cùng với nhánh cầu N2, các hạng mục quan trọng khác tại nút giao An Phú cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, hầm chui HC1-02 nằm kế bên cầu N2, theo hướng từ cao tốc rẽ trái ra đại lộ Mai Chí Thọ (hướng hầm Thủ Thiêm), dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Trong khi đó, cầu vượt chữ Y đang được thi công các trụ và nhịp cầu đầu tiên. Đây là hạng mục kết nối luồng xe từ đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của đi thẳng lên cao tốc, góp phần xóa bỏ tình trạng dừng chờ đèn tín hiệu tại giao lộ.

Phối cảnh nút giao An Phú. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo quyết định mới của UBND TPHCM, mốc thời gian hoàn thành dự án nút giao An Phú được gia hạn đến hết quý II/2026. Khi hoàn thiện, nút giao sẽ có kiến trúc 3 tầng, gồm 2 hầm chui, 2 cầu vượt; tầng mặt đất bố trí khu tiểu đảo trung tâm với tháp biểu tượng.