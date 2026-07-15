Tờ Guardian ngày 15/7 đưa tin cảnh sát tỉnh Iwate đã triển khai hàng loạt biện pháp bao gồm đặt bẫy và dựng hàng rào điện để truy tìm một con gấu chuyên đột nhập vào nhà dân ở thị trấn Shizukuishi để trộm đồ ăn.

"Trong tối 14/7, cơ quan chức năng đã nhận được một cuộc gọi từ gia đình ông Mitsuo Matsubara về một vụ gấu đột nhập. Báo cáo ban đầu cho thấy con gấu đã vào nhà bằng cửa sau, lục lọi tủ lạnh và bới thùng rác để tìm thức ăn trước khi rời đi", truyền thông Nhật Bản thông tin.

Nhật Bản truy tìm con gấu liên tục đột nhập vào nhà dân ở Shizukuishi để trộm đồ ăn. Ảnh: The Guardian

Theo cơ quan chức năng địa phương, con gấu trong vụ việc tối 14/7 được cho là thủ phạm đã thực hiện 14 vụ đột nhập vào nhà dân ở thị trấn Shizukuishi trong vòng hai tuần qua. Một số nhân chứng tiết lộ con gấu này dường như rất thích đồ ngọt, bởi nó từng đột nhập vào một cửa hàng để tìm bánh vòng.

"Việc một con gấu đột nhập vào cùng một địa điểm nhiều lần là rất hy hữu. Vì vậy, chúng tôi muốn bắt nó càng sớm càng tốt", một chuyên gia thuộc Chi cục Tự nhiên tỉnh Iwate nói.

Trong những tháng gần đây, số vụ gấu xuất hiện gần khu dân cư tại Nhật Bản đã tăng mạnh sau khi chúng kết thúc thời kỳ ngủ đông. Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, tính từ ngày 1/4, đã có 5 người thiệt mạng vì các vụ việc liên quan đến gấu ở vùng Tohoku. Tính trong năm 2025, số sự cố liên quan đến gấu ở Nhật Bản đã lên tới 230 vụ, khiến 13 người tử vong.