Hãng thông tấn Kyodo News ngày 3/6 đưa tin cảnh sát thành phố Fukushima mới đây đã xác nhận về việc một con gấu đen tấn công 4 người tại quận Sasakino. Các nạn nhân bị thương ở mức độ khác nhau, nhưng không có ai nguy hiểm đến tính mạng.

Theo hình ảnh từ các video an ninh, con gấu đen đã đuổi theo một người đàn ông vào khuôn viên nhà máy thép Fukushima, sau đó quật ngã người này. Con gấu tiếp tục tiến vào tòa nhà gần đó và làm bị thương một người khác. Chưa dừng lại, con gấu di chuyển sang một công ty lân cận và tấn công một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Nạn nhân cuối cùng là một bà cụ khoảng 80 tuổi, khi con gấu tẩu thoát sang một khu dân cư ở Sasakino.

Gấu đen tấn công người ở Nhật Bản. Video: Guardian

"Con gấu hiện vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa các khu vực mà nó có thể di chuyển, thậm chí cân nhắc tới phương án bắn hạ", đài NHK cho biết.

Vào ngày 2/6, cảnh sát Nhật Bản cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do bị gấu tấn công ở thành phố Akita, miền bắc Nhật Bản. Con gấu trong vụ việc này đã bị lực lượng chức năng bắn hạ.

Trong thời gian vừa qua, Nhật Bản đã liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp gấu tấn công người. Tính trong năm 2025, số sự cố liên quan đến gấu ở Nhật Bản đã lên tới 230 vụ, khiến 13 người tử vong.