Tổ chức Trái tim người lính phối hợp với các đơn vị và gia đình tác giả Nguyễn Thùy vừa ra mắt tác phẩm Ghi vội trên mâm pháo (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - cuốn nhật ký chiến trường đặc biệt của nhà giáo, thương binh Nguyễn Thùy.

Đây là tác phẩm được chắt lọc từ hai cuốn sổ tay tác giả ghi lại trong những năm tháng chiến đấu ác liệt của bộ đội cao xạ pháo, nơi chiến trường Tây Bắc và Thượng Lào giai đoạn 1965-1968. Những trang viết ố vàng, thấm mùi thuốc súng nay được tuyển chọn và ấn hành thành cuốn sách 270 trang.

Ghi vội trên mâm pháo mở ra thế giới chân thực của người lính cao xạ thời kỳ đầu chống Mỹ: những trận đánh ác liệt, những ngày hành quân gian lao, sự hy sinh của đồng đội và cả những suy tư riêng tư mà chỉ nhật ký chiến trường mới có.

Đặc biệt, tác phẩm tái hiện trận đánh tại Mường Ngà ngày 31/10/1967, khi Nguyễn Thùy bị bom bi phá nát mũ sắt, trọng thương tưởng như đã hy sinh. Chỉ đến lúc khiêng tử sĩ đi mai táng, đồng đội mới phát hiện anh vẫn còn hơi thở. Sau điều trị, vì không đủ sức khỏe tiếp tục chiến đấu, anh trở về học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trở thành cán bộ Đoàn nhiệt huyết của trường trong hơn một thập kỷ.

Cùng với lễ giới thiệu sách, sự kiện còn bao gồm lễ trao tặng bộ sưu tập di ảnh chân dung Đại đoàn kết và Vinh quang Nhà giáo Việt Nam, nhằm hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).