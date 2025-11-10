Từ thuở con người bắt đầu nhận thức về sự sống và cái chết, câu hỏi “Linh hồn có thật hay không?” luôn hiện hữu như một nỗi ám ảnh tập thể. Cuốn sách Lịch sử thế giới vô hình - Linh hồn, tín ngưỡng và những nghi lễ huyền bí do nhà xuất bản DK ấn hành, mang đến hành trình xuyên suốt 5.000 năm lịch sử, giúp độc giả nhìn lại cách nhân loại lý giải, sợ hãi và tôn thờ thế giới vô hình.

Tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu, kết hợp nghiên cứu lịch sử văn hóa, tín ngưỡng và hiện tượng siêu nhiên. Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận khách quan, dung hòa giữa niềm tin và lý trí. Thay vì đơn thuần kể chuyện ma, sách đi sâu phân tích sự tiến hóa của niềm tin siêu nhiên trong từng thời kỳ, từ nghi lễ thờ cúng tổ tiên thời cổ đại đến sự bùng nổ của chủ nghĩa tâm linh ở thế kỷ 19 và những huyền thoại hiện đại xuất hiện trên mạng Internet.

Sách "Lịch sử thế giới vô hình - Linh hồn, tín ngưỡng và những nghi lễ huyền bí". Ảnh: Saigon Books

Ở giai đoạn đầu, sách truy nguồn tín ngưỡng linh hồn từ những nền văn minh cổ xưa, nơi con người dùng hình ảnh ma quỷ và ác thần để lý giải thiên nhiên và trật tự xã hội. Bước sang thế kỷ 19, sự phát triển của khoa học và công nghiệp lại khiến chủ nghĩa tâm linh lên ngôi, khi những buổi gọi hồn và hiện tượng Poltergeist được coi là “bằng chứng” cho thế giới bên kia.

Đến thế kỷ 20, ma quỷ bước vào điện ảnh, truyền hình, trở thành một phần của văn hóa đại chúng và thương mại giải trí. Ở thời hiện đại, tác phẩm cho thấy niềm tin siêu nhiên vẫn tồn tại song hành cùng khoa học, thể hiện qua sự phát triển của các nhóm thợ săn ma, lý thuyết năng lượng tâm linh...

Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc kể lại các truyền thuyết mà mở rộng phân tích ra quy mô toàn cầu để làm rõ ranh giới giữa huyền thoại và lý trí. Các thực thể nổi tiếng như Onryo (Nhật Bản), La Llorona (Mỹ Latinh) hay Poltergeist (châu Âu) được đặt cạnh nhau nhằm chỉ ra điểm tương đồng trong nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của nhân loại. Onryo tượng trưng cho linh hồn trả thù sau bất công, La Llorona là lời răn dạy đạo đức dân gian còn Poltergeist được lý giải bằng hiện tượng tâm động học - biểu hiện vô thức của năng lượng tâm lý bị dồn nén.

Minh Dũng