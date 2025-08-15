Nếu cảm giác iPhone 17 Pro sẽ tăng giá nghe quen thuộc với bạn, đó là vì tin tức như vậy đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước đây, kiểu như: Giá iPhone 14 Pro sẽ tăng, giá iPhone 15 Pro sẽ tăng, giá iPhone 16 Pro sẽ tăng.

Một nguồn tin có lịch sử rò rỉ thông tin chính xác trên nền tảng Weibo (Trung Quốc) mới đây cho biết, mẫu iPhone 17 Pro nhỏ hơn với màn hình 6,3 inch sẽ có giá khởi điểm 1.049 USD tại Mỹ với dung lượng lưu trữ 256GB, trong khi iPhone 16 Pro hiện bắt đầu ở mức 999 USD với 128GB bộ nhớ.

Apple đã duy trì ít nhất một mẫu iPhone Pro (hoặc phiên bản tương đương) với giá khởi điểm 999 USD tại Mỹ kể từ khi ra mắt iPhone X vào năm 2017. Nếu tin tức rò rỉ trên là thật, iPhone 17 Pro sẽ phá vỡ chuỗi giữ giá kéo dài suốt 8 năm này.

Dưới đây là so sánh giá khởi điểm của từng mẫu Pro tại Mỹ qua các năm, từ iPhone X:

iPhone X: 999 USD

iPhone XS: 999 USD

iPhone 11 Pro: 999 USD

iPhone 12 Pro: 999 USD

iPhone 13 Pro: 999 USD

iPhone 14 Pro: 999 USD

iPhone 15 Pro: 999 USD

iPhone 16 Pro: 999 USD

iPhone 17 Pro: 1.049 USD?

Nếu iPhone 17 Pro không còn tùy chọn bộ nhớ 128GB, một số người có thể lập luận rằng đây không thực sự là tăng giá. Thực tế, mức 1.049 USD sẽ rẻ hơn nếu so với giá của bản 256GB hiện tại. Tuy nhiên, những khách hàng muốn mua bản Pro với mức giá không vượt quá 999 USD sẽ không còn lựa chọn này.

Trước đây, khi Apple loại bỏ tùy chọn 128GB cho mẫu Pro Max trên iPhone 15 Pro Max, điều này cũng từng gây ra nhiều tranh luận tương tự.

Dù sao đi nữa, Apple đã nhiều lần chứng minh rằng tin đồn tăng giá là sai, năm này qua năm khác, vì vậy họ vẫn xứng đáng được tin tưởng.

Nhưng, không gì là mãi mãi. Nếu chuỗi 999 USD thực sự chấm dứt, nguyên nhân có thể đến từ thuế quan và lạm phát cao trong những năm gần đây – dù Apple có thể sẽ không công khai thừa nhận điều đó.

Hiện tại, các tin tức vẫn chưa được xác nhận và người dùng sẽ có câu trả lời chính xác sau 1 tháng nữa.

