Mẫu iPhone 17 Pro sắp ra mắt của Apple sẽ có giá khởi điểm cao hơn 50 USD so với iPhone 16 Pro, nhưng dung lượng lưu trữ tối thiểu sẽ là 256GB, gấp đôi so với dung lượng cơ bản của mẫu năm ngoái.

Thông tin này đến từ nguồn Instant Digital (Trung Quốc ), đăng tải trên Weibo. Tài khoản này hiện có 1,5 triệu người theo dõi và đã đưa ra tuyên bố tương tự ba lần trong vài tuần gần đây.

iPhone 17 Pro tăng giá so với 16 Pro

Hiện tại, iPhone 16 Pro bắt đầu với bản 128GB có giá 999 USD, trong khi bản 256GB có giá 1.099 USD. Ngược lại, iPhone 16 Pro Max vốn đã bắt đầu từ bản 256GB với giá 1.199 USD. Cả hai mẫu Pro đều hỗ trợ tối đa 1TB dung lượng lưu trữ.

Trước khi iPhone 15 ra mắt năm 2023, đã có tin đồn cho rằng iPhone 15 Pro Max sẽ bỏ phiên bản 128GB và bắt đầu từ mức 1.199 USD, tăng so với mức 1.099 USD của iPhone 14 Pro Max.

Tin đồn này đã trở thành sự thật, nhưng nguyên nhân là Apple loại bỏ tùy chọn dung lượng thấp hơn, khiến giá khởi điểm thực tế tăng lên.

Apple có thể đang chuẩn bị cho một bước đi tương tự với iPhone 17 Pro. Mẫu cơ bản mới dung lượng 256GB có thể được định giá ở mức 1.049 USD, thay thế cho bản 128GB giá 999 USD.

Thay vì một đợt tăng giá thẳng 50 USD, động thái này có thể được khách hàng nhìn nhận như một nâng cấp giá trị hơn, có thêm dung lượng lưu trữ với mức tăng giá nhẹ, đồng thời giúp đơn giản hóa dòng sản phẩm.

Vào tháng 7, công ty chứng khoán Jefferies báo cáo rằng Apple dự kiến tăng giá toàn bộ dòng iPhone 17 thêm 50 USD, do chi phí linh kiện cao hơn và thuế quan liên quan đến Trung Quốc.

Instant Digital cũng từng đề cập kỳ vọng này trong một bài đăng trước đó. Tờ Wall Street Journal (tháng 5) cũng đưa tin Apple đang xem xét nâng giá cho các mẫu iPhone 17 sắp tới, nhưng không nêu con số cụ thể.

Hãng tin Reuters, tháng 4/2025 cho rằng giá iPhone mới có thể lên tới 2.300 USD nếu áp thuế.

Độ tin cậy của nguồn tin

Instant Digital từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về Apple, bao gồm: ra mắt iPhone 14 bản màu vàng, mặt lưng kính mờ của iPhone 15, tính năng quay video không gian trên iPhone 15 Pro, màn hình nano-texture của iPad Pro M4, và thông số pin của iPhone 16 Pro. Vì vậy, các rò rỉ từ nguồn tin này được xem là đáng để cân nhắc.

Người dùng sẽ sớm biết câu trả lời chính xác. Theo tin tức rò rỉ, Apple sẽ công bố dòng iPhone 17 vào ngày 9/9, với ngày mở bán tiềm năng là 19/9.

Bốn mẫu iPhone mới năm nay bao gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng.

