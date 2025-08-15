Hiện đã có khá nhiều tin tức rò rỉ xoay quanh iPhone 17 Pro Max, cho người dùng cái nhìn sơ bộ về những gì sẽ xuất hiện khi Apple ra mắt dòng iPhone mới, ngay tại sự kiện mùa thu vào tháng tới.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

iPhone 14 Pro Max đã chứng tỏ là một chiếc điện thoại tuyệt vời kể từ khi ra mắt vào năm 2022, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang bắt đầu “lộ tuổi” khi so sánh với những smartphone hàng đầu hiện nay, trong đó có iPhone 17 Pro Max sắp ra mắt.

Vậy sau 3 năm, iPhone đã tiến hóa đến mức nào? Hãy cùng so sánh iPhone 17 Pro Max và iPhone 14 Pro Max để tìm câu trả lời.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Khi iPhone 14 Pro Max ra mắt vào tháng 9/2022, phiên bản 128GB có giá khởi điểm 1.099 USD. Chưa rõ Apple sẽ định giá iPhone 17 Pro Max thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn con số này.

Mô hình bộ đôi iPhone 17 Pro so với iPhone 14 Pro Max (phải). Ảnh: Tom's Guide

Năm 2023, iPhone 15 Pro Max tăng giá khởi điểm lên 1.199 USD và mức giá này tiếp tục áp dụng cho iPhone 16 Pro Max năm ngoái.

Trong kịch bản tốt nhất, iPhone 17 Pro Max có thể giữ nguyên giá 1.199 USD, nhưng điều kiện kinh tế toàn cầu và thuế quan có thể khiến giá tăng.

Điểm sáng là Apple đã nâng dung lượng bộ nhớ cơ bản. Khi tăng giá mẫu Pro Max, hãng cũng bỏ tùy chọn 128GB, nâng lên 256GB làm tiêu chuẩn.

iPhone 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ mức 256GB bộ nhớ cơ bản, gấp đôi so với iPhone 14 Pro Max.

Thiết kế và màn hình

Những năm gần đây, thiết kế iPhone không thay đổi quá nhiều, nhưng điều đó có thể khác trên iPhone 17 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Tom's Guide

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17 Pro Max sẽ có cụm camera trải ngang, chiếm toàn bộ 1/3 phần trên mặt lưng, thay vì cụm camera đặt góc như iPhone 14 Pro Max.

Đây là một diện mạo mới lạ, nhưng có thể sẽ không hợp gu những ai yêu thích sự tối giản truyền thống của Apple.

Từ iPhone 16 series, Apple đã tăng kích thước màn hình của các mẫu Pro. iPhone 17 Pro Max dự kiến giữ nguyên màn hình 6,9 inch từ thế hệ trước, lớn hơn so với màn 6,7 inch của iPhone 14 Pro Max. Dynamic Island trên iPhone mới cũng được cho là sẽ nhỏ gọn hơn.

Kích thước máy cũng sẽ nhỉnh hơn: iPhone 16 Pro Max (6,42 x 3,06 x 0,32 inch) so với iPhone 14 Pro Max (6,33 x 3,05 x 0,31 inch).

Camera

iPhone 14 Pro Max sở hữu 3 camera sau: cảm biến chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và telephoto 12MP với zoom quang học 3x.

Thiết kế cụm camera sau mới trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Majin Bu / X

Vào thời điểm đó, đây là cấu hình rất mạnh, nhưng sau 3 năm, tiêu chuẩn camera smartphone đã thay đổi. Các mẫu iPhone Pro hiện có zoom quang học 5x, và iPhone 16 Pro đã nâng góc siêu rộng lên 48MP.

Tin tức rò rỉ cho thấy iPhone 17 Pro Max sẽ là chiếc iPhone đầu tiên trang bị cả 3 ống kính sau đều có độ phân giải 48MP (chính, telephoto và góc siêu rộng).

Dù zoom quang học telephoto có thể giảm xuống 3,5x so với 5x trên iPhone 16 Pro Max, nhưng vẫn nhỉnh hơn mức 3x của iPhone 14 Pro Max, và quan trọng là ảnh zoom sẽ có độ phân giải cao hơn.

Camera trước cũng được nâng từ 12MP trên iPhone 14 Pro Max lên 24MP trên iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ tập trung thu hút nhà làm phim và sáng tạo nội dung với tính năng quay video kép, cho phép sử dụng đồng thời camera trước và sau.

Hiệu năng

Khi ra mắt, iPhone 14 Pro Max với chip A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4nm là một trong những smartphone mạnh nhất. Tuy nhiên, các chip mới hơn, bao gồm cả của Apple, đã vượt qua A16.

Những mẫu iPhone gần đây dùng chip tiến trình 3nm, cho hiệu suất và hiệu quả năng lượng tốt hơn.

iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ dùng chip A19 Pro trên tiến trình 3nm, mạnh hơn hẳn A16. Thậm chí, máy có thể được trang bị tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) để duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng.

RAM cũng sẽ tăng từ 6GB (iPhone 14 Pro Max) lên 12GB trên iPhone 17 Pro Max.

Phần mềm

iPhone 14 Pro Max vẫn được hỗ trợ iOS 26 (đang ở bản beta công khai) giống như iPhone 17 khi ra mắt.

iPhone 14 Pro Max vẫn được hỗ trợ iOS 26. Ảnh: Tom's Guide / Apple

Tuy nhiên, các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có thể chạy Apple Intelligence, bộ tính năng AI mới của Apple, vốn yêu cầu chip mạnh hơn và RAM lớn hơn mà iPhone 14 Pro Max không thể đáp ứng.

Pin và sạc

iPhone 14 Pro Max dùng pin 4.323 mAh, trụ được 13 giờ 39 phút trong thử nghiệm thời lượng pin. Đây là kết quả tốt vào thời điểm đó, nhưng các mẫu mới đã cải thiện đáng kể. iPhone 16 Pro Max đạt hơn 17 giờ sử dụng.

iPhone 17 Pro Max có thể nâng lên pin 5.000 mAh, kết hợp chip tiết kiệm điện hơn, hứa hẹn thời lượng pin ấn tượng. Ngoài ra, chuẩn sạc không dây Qi2 với tốc độ tối đa 50W cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện.

Kết luận

Ba năm là khoảng thời gian dài trong thế giới smartphone. Những thay đổi từ iPhone 14 Pro Max đến iPhone 17 Pro Max không chỉ đến từ hai thế hệ nâng cấp trước đó, mà còn từ những tính năng hoàn toàn mới trong năm nay.

Mô hình iPhone 17 Pro Max màu cam. Nguồn: Majin Bu / X

iPhone 17 Pro Max sẽ có: Chip mạnh hơn, RAM gấp đôi; Pin lớn hơn, sạc nhanh hơn; Camera độ phân giải cao toàn bộ; Màn hình lớn hơn, thiết kế mới; Tính năng AI độc quyền.

Vấn đề còn lại sẽ là giá bán, liệu những nâng cấp này có đủ hấp dẫn để người dùng iPhone 14 Pro Max chi tiền nâng cấp hay không. Câu trả lời sẽ sớm có khi Apple công bố chính thức dòng iPhone 17 vào ngày 9/9 tới.

(Theo Tom's Guide, Appleinsider)