Khi chi số tiền lớn để mua một chiếc bán tải mới, người dùng thường kỳ vọng mức độ an toàn cao nhất. Ở phân khúc bán tải cỡ lớn hiện đại, các mẫu như Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, Toyota Tundra hay Tesla Cybertruck đều đạt chuẩn 5 sao từ Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) gần như trở thành “mặc định” trong phân khúc này.

Tuy nhiên, bức tranh lại khác khi người dùng chuyển sang các dòng bán tải cỡ trung, cỡ nhỏ hoặc xe tải hạng nặng. Nhiều mẫu xe trong nhóm này chưa đạt mức 5 sao tổng thể theo đánh giá của NHTSA.

Ở phân khúc bán tải cỡ trung, mức 4 sao đang là phổ biến, phản ánh giới hạn về kích thước, phân bổ trọng lượng và trang bị an toàn tiêu chuẩn. Các mẫu như Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Ford Ranger hay Nissan Frontier đều dừng ở mức này trong các bài thử nghiệm.

Một số mẫu có kết quả đặc thù hơn. Jeep Gladiator dù mạnh về off-road nhưng chỉ đạt 4 sao va chạm trực diện và 3 sao chống lật, do thiết kế gầm cao và trọng tâm lớn. Trong khi đó, Ford Maverick, với nền tảng khung liền thân giống xe du lịch lại có lợi thế ở bài thử chống lật với 4 sao, dù chưa có đầy đủ xếp hạng tổng thể cho đời 2026.

Ở phân khúc lớn hơn, không phải mẫu nào cũng đạt 5 sao. Ram 1500 Classic vẫn chỉ đạt khoảng 4 sao do sử dụng nền tảng cũ, trong khi bản Ram 1500 đã đạt chuẩn cao hơn.

Đáng chú ý, các mẫu bán tải hạng nặng như Ford F-250 Super Duty, Chevrolet Silverado 2500HD hay Ram 2500 thậm chí không có xếp hạng sao. Nguyên nhân là do NHTSA không yêu cầu đánh giá an toàn tổng thể với các xe có tổng trọng lượng vượt quá 10.000 pound (khoảng 4,5 tấn).

Theo các chuyên gia, mức 4 sao không đồng nghĩa xe kém an toàn, mà chỉ cho thấy chưa đạt điểm tối đa trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, với những khách hàng đặt tiêu chí 5 sao là bắt buộc, lựa chọn gần như chỉ còn nằm ở nhóm bán tải cỡ lớn đời mới.

Theo Motorbiscuit

