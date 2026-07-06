Một trong những điểm nhấn của giải là màn trình diễn vượt kỳ vọng của nữ VĐV Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Đồng Tháp). Dù chỉ đặt mục tiêu giành HCB trước giải nhưng cô xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đăng quang nội dung Classic Slalom Junior nữ.

Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Đồng đội của cô là Nguyễn Minh Khang cũng hoàn thành mục tiêu đề ra khi giành HCV nội dung Speed Slalom Junior nam. Trong khi đó, Châu Gia Phúc (Tây Ninh) cũng thi đấu ấn tượng để giành HCV nội dung Speed Slalom B nam, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trước giải. Ở nội dung Patin tốc độ, các cự ly 500m, 1.000m và đặc biệt là 3.000m tiếp sức đồng đội đều diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Kết thúc giải, TP.HCM xếp nhất toàn đoàn với thành tích 5 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đồng Tháp xếp thứ hai với 4 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Tây Ninh đứng thứ ba với 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Đoàn Hà Nội chỉ giành được 2 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Đáng chú ý, có tới 9 trong tổng số 11 đoàn tham dự đều giành được huy chương, cho thấy sự phát triển đồng đều của phong trào Roller Sports trên cả nước.