Highlights Novak Djokovic 3-1 Roman Safiullin (nguồn: Wimbledon)

Novak Djokovic tiếp tục hành trình tại Wimbledon 2026 bằng chiến thắng nhọc nhằn trước Roman Safiullin ở vòng 4. Tay vợt người Serbia vượt qua đối thủ Nga sau 4 set với tỷ số 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3.

Djokovic vẫn cho thấy bản lĩnh của tay vợt lão luyện - Ảnh: Wimbledon

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ set đầu. Safiullin nhập cuộc tự tin, chơi tấn công mạnh mẽ và khiến Djokovic gặp nhiều khó khăn trong các pha bóng bền. Set đấu phải phân định bằng loạt tie-break, nơi bản lĩnh của Nole lên tiếng đúng lúc để thắng 8-6.

Sang set hai, Djokovic thi đấu chắc chắn hơn. Anh kiểm soát tốt các game giao bóng, tận dụng cơ hội để bẻ game đối thủ và thắng 6-3, qua đó tạo lợi thế lớn.

Tuy nhiên, Safiullin không dễ buông xuôi. Tay vợt người Nga vùng lên ở set ba, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh sâu và mạnh. Djokovic mắc nhiều lỗi hơn, để thua 3-6 và buộc trận đấu kéo dài sang set bốn.

Nole thiết lập kỷ lục mới - Ảnh: Wimbledon

Ở thời điểm cần bản lĩnh nhất, Djokovic lấy lại sự tập trung. Anh thay đổi nhịp đánh, lên lưới nhiều hơn và phát huy kinh nghiệm để kiểm soát thế trận. Chiến thắng 6-3 ở set bốn giúp anh khép lại trận đấu sau hơn 3 giờ thi đấu.

Kết quả này đưa Djokovic vào tứ kết Wimbledon. Đáng chú ý, anh có chiến thắng thứ 106 tại giải, vượt qua kỷ lục 105 trận thắng của Roger Federer, đồng thời nâng số lần vào tứ kết Grand Slam lên con số 66.