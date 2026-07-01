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Novak Djokovic tiếp tục hành trình tại Wimbledon 2026 bằng chiến thắng trước Arthur Rinderknech ở vòng 3. Tay vợt người Serbia đánh bại đối thủ Pháp sau 4 set với tỷ số 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4).

Djokovic nhảy múa ăn mừng sau chiến thắng khá nhọc nhằn ở vòng 3 - Ảnh: ATP

Trận đấu diễn ra không dễ dàng với Djokovic. Rinderknech nhập cuộc tự tin, giao bóng mạnh và liên tục gây sức ép trong những game đầu. Set một vì thế diễn ra căng thẳng, trước khi Djokovic tận dụng tốt thời điểm quyết định để thắng 7-5.

Sang set hai, tay vợt từng nhiều lần vô địch Grand Slam thi đấu ổn định hơn. Anh kiểm soát tốt các game giao bóng, chờ cơ hội bẻ game và thắng 6-4 để dẫn trước 2-0. Tưởng như Djokovic sẽ nhanh chóng khép lại trận đấu, nhưng Rinderknech vùng lên mạnh mẽ ở set ba.

Tay vợt người Pháp chơi tấn công quyết liệt hơn, trong khi Djokovic bất ngờ sa sút. Nole mất nhịp, mắc nhiều lỗi và thua nhanh 1-6, khiến trận đấu trở nên khó lường.

Nole san bằng kỷ lục của Roger Federer - Ảnh: Wimbledon

Set bốn là màn đấu trí căng thẳng. Rinderknech tiếp tục bám đuổi, kéo Djokovic vào loạt tie-break. Ở thời điểm quyết định, bản lĩnh và kinh nghiệm giúp tay vợt Serbia thắng 7-4, qua đó giành vé vào vòng 4.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa lịch sử với Djokovic. Anh san bằng kỷ lục 105 trận thắng ở nội dung đơn nam Wimbledon của huyền thoại Roger Federer, tiếp tục khẳng định vị thế một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.