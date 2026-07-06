Jannik Sinner tiếp tục hành trình ấn tượng tại Wimbledon 2026 bằng chiến thắng trước Shintaro Mochizuki ở vòng 4 đơn nam. Tay vợt người Italia vượt qua đối thủ Nhật Bản sau 3 set với các tỷ số 6-3, 7-6 và 6-3.

Sinner vẫn đang trên hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Wimbeldon - Ảnh: Wimbeldon

Dù được đánh giá cao hơn, Sinner không có trận đấu quá dễ dàng. Mochizuki nhập cuộc với tinh thần thoải mái, di chuyển linh hoạt và cố gắng kéo tay vợt số 1 thế giới vào những pha bóng bền. Tuy nhiên, Sinner vẫn cho thấy sự khác biệt ở khả năng kiểm soát nhịp độ.

Trong set đầu, Sinner nhanh chóng tạo sức ép bằng những cú đánh cuối sân có độ chính xác cao. Anh tận dụng tốt cơ hội bẻ game, rồi bảo vệ lợi thế để thắng 6-3.

Set hai là thời điểm Mochizuki chơi hay nhất. Tay vợt Nhật Bản giao bóng ổn định hơn, cứu nhiều tình huống nguy hiểm và buộc Sinner phải bước vào loạt tie-break. Ở thời điểm căng thẳng nhất, bản lĩnh của Sinner lên tiếng. Anh xử lý lạnh lùng, thắng tie-break để nhân đôi cách biệt.

Mochizuki chỉ có thể gây ra đôi chút khó khăn cho Sinner trong set 2 - Ảnh: Wimbeldon

Sang set ba, Mochizuki không còn duy trì được sự hưng phấn. Sinner tiếp tục đánh chắc, hạn chế lỗi tự đánh hỏng và kiểm soát tốt các game giao bóng. Chiến thắng 6-3 giúp anh khép lại trận đấu gọn gàng.

Kết quả này đưa Sinner vào tứ kết Wimbledon 2026, đồng thời cho thấy anh vẫn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.