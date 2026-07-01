Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại Wimbledon 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước Jenson Brooksby ở vòng 3 đơn nam.

Tay vợt người Italia vượt qua đối thủ người Mỹ sau 3 set với các tỷ số 6-4, 6-3, 6-4. Đây là trận đấu mà Sinner kiểm soát tốt nhịp độ, duy trì sự ổn định trong các game giao bóng và không để Brooksby có nhiều cơ hội tạo bất ngờ.

Jannik Sinner giành quyền vào vòng 4 Wimbledon - Ảnh: ATP

Set đầu diễn ra khá chặt chẽ khi Brooksby nhập cuộc nỗ lực, chủ động kéo Sinner vào những pha bóng bền. Tuy nhiên, tay vợt Italia cho thấy sự lạnh lùng ở thời điểm quan trọng. Anh tận dụng tốt cơ hội để giành break, trước khi khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Sang set hai, Sinner thi đấu thanh thoát hơn. Những cú đánh cuối sân có độ chính xác cao giúp anh liên tục đẩy Brooksby vào thế phòng ngự. Tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng tạo cách biệt và thắng 6-3, qua đó tiến gần hơn tới chiến thắng chung cuộc.

Brooksby cố gắng vùng lên trong set ba, nhưng Sinner vẫn giữ được sự tập trung. Anh không vội vàng, kiên nhẫn chờ sai lầm từ đối thủ và tận dụng tốt thời cơ để định đoạt trận đấu bằng chiến thắng 6-4.

Kết quả này đưa Sinner vào vòng 4 Wimbledon 2026. Màn trình diễn chắc chắn trước Brooksby cho thấy tay vợt Italia đang duy trì phong độ ổn định và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn ở vòng sau.