Giải vô địch Roller Sports xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra trong 2 ngày (4-5/7) tại Cung Thể thao Điền kinh (Hà Nội).

Phong trào Roller Sports phát triển mạnh thời gian qua.

Là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá trình độ chuyên môn của các địa phương, tuyển chọn lực lượng VĐV ưu tú cho đội tuyển quốc gia, đồng thời chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế và đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - lần đầu tiên Roller Sports được đưa vào chương trình thi đấu chính thức.

Giải đấu năm nay quy tụ 153 gương mặt tiêu biểu đến từ 11 tỉnh, thành phố có phong trào Roller Sports phát triển mạnh là: TPHCM, Hà Nội, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Công an Nhân dân, Cần Thơ. Các VĐV tranh tài ở 28 nội dung Patin tốc độ, 14 nội dung Patin nghệ thuật và 4 nội dung Trượt ván. Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức trao huy chương và Giấy chứng nhận cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.