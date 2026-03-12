Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thí điểm ở khu vực Đông Nam Á với 104 trường đến từ 8 quốc gia. Việt Nam có 11 đại diện lọt vào danh sách này. Trong đó, Đại học Kinh tế TPHCM có thứ hạng cao nhất, xếp thứ 13 và Đại học Duy Tân xếp thứ 19.

Nếu xét trong top 50, Việt Nam có 7 đại diện. Ngoài hai đại học ở trên còn có các trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí thứ 21), Đại học Y Hà Nội (vị trí thứ 23), Đại học Nguyễn Tất Thành (vị trí thứ 33), Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí thứ 42) và Đại học Mở TPHCM (vị trí thứ 45).

11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á như sau:

TT Trường Xếp hạng Đông Nam Á 1 Đại học Kinh tế TPHCM 13 2 Đại học Duy Tân 19 3 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 21 4 Trường Đại học Y Hà Nội 23 5 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 33 6 Đại học Quốc gia Hà Nội 42 7 Trường Đại học Mở TPHCM 45 8 Đại học Bách khoa Hà Nội 71-80 9 Đại học Quốc gia TPHCM 71-80 10 Đại học Huế 81+ 11 Đại học Đà Nẵng 81+ Xét trong khu vực, các trường đại học ở Singapore và Malaysia “thống trị” top 10. Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) lần lượt xếp thứ 1 và 2. Đây cũng là hai cái tên đứng đầu tại nhiều bảng xếp hạng thế giới.

Top 10 còn lại bao gồm 7 trường đại học của Malaysia, dẫn đầu là Đại học Công nghệ Petronas (vị trí thứ 3) và một trường của Brunei là Đại học Brunei Darussalam (vị trí thứ 7).

Malaysia chiếm ưu thế trong top 50 với 18 đại diện, trong khi Indonesia là quốc gia có nhiều đại diện nhất với 35 cơ sở giáo dục được xếp hạng.

Bảng xếp hạng này chỉ bao gồm 10 quốc gia ở Đông Nam Á là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tổ chức THE cho biết bảng xếp hạng dành cho các trường đại học Đông Nam Á đang được thí điểm trước khi ra mắt chính thức.

Các tiêu chí xếp hạng tương tự bảng xếp hạng thế giới, bao gồm giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa.

Simon Marginson, giáo sư tại Đại học Bristol (Anh) cho hay: “Cùng với Singapore, nơi có hai trường đại học hàng đầu đạt trình độ nghiên cứu ngang tầm Mỹ, Malaysia là một quốc gia mạnh trong lĩnh vực giáo dục và khoa học quốc tế. Thái Lan từ lâu đã có hệ thống giáo dục quốc gia vững mạnh. Trong khi cả Indonesia và Việt Nam đều đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc trong khoa học”.