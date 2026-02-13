Tại xã Trà Vân, tổ chức phi chính phủ Lifestart Foundation (Úc) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng và UBND xã trao 200 phần quà Tết, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho học sinh và hộ gia đình khó khăn. Trong đó, 100 suất nhu yếu phẩm được trao cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trà Vân; 50 quạt điện và 50 chăn ấm hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn.

Đại diện Lifestart Foundation trao tặng quà Tết cho học sinh và người dân xã Trà Vân.

Xã Trà Vân là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Trà Vân và Trà Vinh (thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ca Dong. Đời sống người dân còn nhiều trở ngại do sinh kế thiếu ổn định và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay người dân xã miền núi.

Theo thầy Ngô Đình Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trà Vân, những phần quà trao tặng dịp giáp Tết có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần để các em học sinh cùng gia đình yên tâm đón Tết, tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Học sinh vùng cao vui mừng khi được nhận quà Tết.

Tại khu vực ven biển, từ ngày 1 đến 12/2, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, bộ đội biên phòng phối hợp với doanh nghiệp đã tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho khoảng 500 hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng.

Hoiana đồng hành Đồn Biên phòng Cửa Đại tổ chức chương trình “Tết yêu thương, thắm tình quân dân”.

Cụ thể, tại Đồn Biên phòng Bình Minh, chương trình “Xuân biên phòng – Tết hải đảo” thu hút gần 300 hộ dân xã Thăng Trường, Thăng An và khu vực ven biển Bình Minh tham gia các hoạt động gói bánh chưng, nấu ăn và trò chơi dân gian.

Trong khuôn khổ chương trình, các nhà hảo tâm hỗ trợ tổ chức phiên chợ “Hàng Việt 0 đồng”, giúp người dân mua sắm miễn phí nhu yếu phẩm như gạo, bánh chưng, hạt dưa và nhận lì xì Tết.

Những phần quà Tết được trao tận tay đến bà con xã ven biển Duy Nghĩa.

Một góc gian hàng của “Phiên chợ 0 đồng” tổ chức tại Đồn Biên phòng Bình Minh.

Đồn Biên phòng Cửa Đại kết hợp với doanh nghiệp cũng đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương, thắm tình quân dân”, trao 70 suất quà cho các hộ nghèo ven biển tại phường Hội An Đông, Điện Bàn Đông và xã Duy Nghĩa...