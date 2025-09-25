Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam tiếp tục thông báo mời đấu giá 1.492 xe ô tô do Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ủy quyền.

Số ô tô này được chia thành 552 lô tài sản. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ 1.492 xe ô tô là hơn 303,2 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Hồ sơ mời tham gia đấu giá xe ô tô do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất và phân phối, nêu rõ: “Đây là xe tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tại Thanh Hoá”.

Dù là hàng tồn kho đã nhiều năm, Nhà máy ô tô VEAM vẫn nhấn mạnh quy cách, chất lượng xe tương đương mẫu điển hình, thời hạn bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 km tính từ ngày giao xe cho người trúng đấu giá tùy điều kiện nào đến trước.

Hàng nghìn xe ô tô của VEAM nằm phơi nắng mưa ở bãi tại Thanh Hoá nhiều năm nay. Ảnh: Lê Dương

Trên trang VEAM Motor cũng đăng tải thông báo đấu giá xe tại nhà máy ô tô VEAM. Theo đó, xe ô tô được đấu giá lần này gồm: xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe khách và xe chuyên dùng.

Doanh nghiệp cho biết sẽ phân lô từ 1 xe trở lên và khẳng định toàn bộ xe đều đủ hồ sơ pháp lý.

Trước đó, theo ghi nhận của VietNamNet, hàng nghìn chiếc xe ô tô lắp ráp từ khi còn mới của Nhà máy ô tô VEAM rao bán nhiều lần nhưng vẫn ế ẩm. Ban lãnh đạo VEAM cho biết sẽ quyết tâm giải phóng hàng tồn kho một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, tránh lãng phí và thu hồi tối đa vốn cho doanh nghiệp.

Tổng số tồn kho là 2.622 xe thương hiệu VEAM, với giá vốn hơn 966 tỷ đồng. Trong đó, có tới 2.221 xe tồn từ 2017 trở về trước với giá vốn là 878 tỷ đồng.

Từ năm 2021, VEAM đã nhiều lần đưa lô xe này ra bán đấu giá nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa "giải phóng" được.

Lần gần đây nhất là vào tháng 8/2025, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản 2.071 xe ô tô do Nhà máy ô tô VEAM ủy quyền. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ lô xe ô tô (chưa bao gồm thuế VAT) là gần 430,6 tỷ đồng, giảm đáng kể so với những lần đấu giá trước đây.