Sáng 19/7, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Bộ Công an) khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023. Sự kiện này sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến ngày 21/7).

Ban Tổ chức cho biết, với diện tích trưng bày 11.000m2, triển lãm quy tụ 490 gian hàng, trong đó hơn 350 là các cơ quan, đơn vị đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được đánh giá là triển lãm về PCCC&CNCH lớn nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp Hội PCCC&CNCH Việt Nam cùng đại biểu thăm quan triển lãm

Các trang thiết bị hiện đại như máy bay, robot chữa cháy được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm gồm 5 khu trưng bày: Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; công nghiệp an ninh, an toàn, thiết bị giám sát, bảo vệ; điện, tự động hóa an toàn cho công trình, tòa nhà, giải pháp cho hệ thống tự động hóa; khu trưng bày công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra còn có khu trưng bày giới thiệu truyền thống, chiến công của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; khu tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng PCCC&CNCH…

Máy bay không người lái phục vụ công tác chữa cháy của Công an TP Hà Nội

Các thiết bị tầm nhiệt để phát hiện người mắc kẹt trong đám cháy

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023 là sự kiện quan trọng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, triển lãm trên lĩnh vực này ngày càng thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các cơ quan quản lý, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chuyên ngành trong và ngoài nước, nhất là trong điều kiện tình hình biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống trên thế giới và Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

"Triển lãm là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn, là cơ hội cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại và các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản xuất, kinh doanh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản và sự bình yên, hạnh phúc cho người dân", Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cho biết.

Nhiều thiết bị hiện đại do chính các công ty trong nước sản xuất

Tại triển lãm, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, triển lãm giúp thiết lập quan hệ mới, tìm kiếm và học hỏi cho các đơn vị trong ngành, kết nối sản xuất, phân phối, trao đổi kinh nghiệm thực hành.

Tại triển lãm cũng có các cuộc thảo luận chuyên sâu về những nghiên cứu ứng dụng và ý tưởng mới từ những chuyên gia đầu ngành về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn.

Không gian trải nghiệm các kỹ năng PCCC

Triển lãm cũng là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu, đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn và PCCC tại Việt Nam.

"Đây là yếu tố quan trọng để giúp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có các sản phẩm, phương tiện, thiết bị PCCC sản xuất trong nước, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC ở Việt Nam, là cơ hội xây dựng thương hiệu Việt Nam", Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh nói.

Cũng theo Cục trưởng Cảnh sát PCCC&CNCH, tại triển lãm, lực lượng chức năng còn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng xử lý sự cố… phục vụ người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ.