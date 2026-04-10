Gần đây, nhiều người truyền tai nhau mẹo dùng trứng vào bữa sáng như “siêu thực phẩm” giúp giảm cân và tốt cho sức khỏe. Theo đó, chỉ cần ăn trứng luộc mà không kết hợp thực phẩm khác là đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng không thể thay thế toàn bộ nhóm chất cần thiết.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội), bữa sáng là bữa ăn quan trọng, cung cấp năng lượng cho cơ thể bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, mỗi người lại có cách lựa chọn khác nhau, tùy thuộc vào sở thích, cân nặng, tuổi tác và khả năng chi trả. Không có một công thức ăn uống nào phù hợp với tất cả mọi người.

Nhiều người ưa thích các món có nước như bún, miến, phở hay mì tôm, giúp cơ thể dễ tiêu hóa và tạo cảm giác nhẹ nhàng vào buổi sáng. Ngược lại, một số người lại chọn các món khô như xôi, bánh mì hoặc tự nấu các món ăn chuẩn bị sẵn cho gia đình. Dù lựa chọn món nào, điều quan trọng là bữa sáng phải cân đối, cung cấp lượng calo hợp lý, thường từ 300-500 kcal, đủ để duy trì năng lượng hoạt động trong buổi sáng.

Dù là bữa ăn "vội" nhưng bác sĩ Hưng cho rằng mỗi người đều phải đa dạng thực đơn, tránh ăn một món liên tục. Việc thay đổi món ăn không chỉ giúp bữa sáng không bị nhàm chán mà còn đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau.

Khi lựa chọn bữa sáng hợp lý, cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng, duy trì sức khỏe và hỗ trợ cân nặng, giúp mỗi ngày bắt đầu tràn đầy sinh lực.

Ăn trứng luộc vào buổi sáng tốt không nhưng không đủ chất. Ảnh: Freepik.

PGS Hưng cho biết, trứng chứa đầy đủ protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và axit amin thiết yếu. Lòng đỏ tập trung phần lớn dưỡng chất, gồm 13,6% protein, 29,8% chất béo và 1,6% khoáng chất, cùng các vitamin tan trong nước (B1, B6) và vitamin tan trong dầu (A, D, K). Lòng trắng chủ yếu là nước, chứa 10,3% protein, rất ít chất béo và khoáng chất.

Ngoài ra, trứng còn cung cấp omega-3, selen và các chất chống oxy hóa quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy, ăn hai quả trứng có thể đáp ứng khoảng 80% nhu cầu vitamin D, 50% folate, 25% riboflavin (B2) và 40% selen hằng ngày.

Vì vậy, dùng trứng buổi sáng là lựa chọn tốt nhưng không nên ăn riêng lẻ. Chỉ ăn trứng luộc lâu dài sẽ gây thiếu cân đối dưỡng chất.

Trứng luộc giữ được nhiều dưỡng chất nhất nhưng bạn có thể thay đổi cách chế biến như rán, ốp hay trứng kho kết hợp với các thực phẩm khác để món ăn phong phú và cân bằng. Ví dụ, một quả trứng ốp kết hợp bánh mì đen, cà chua bi và rau sống; trứng rán với bánh mì kẹp và rau củ; trứng kho với thịt ba chỉ, xôi và dưa chuột.

Khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia: trẻ dưới 5-6 tháng ăn 1/2 lòng đỏ 3 lần/tuần; trẻ trên 7 tháng có thể ăn 1 quả trứng gà hoặc 1/2 quả trứng vịt mỗi ngày; người lớn ăn 3-4 quả trứng/tuần. Người cao huyết áp hoặc mỡ máu cao vẫn có thể ăn, nhưng nên giới hạn 2-3 quả/tuần.