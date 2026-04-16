Trứng chứa khoảng 6-8g protein cùng vitamin A, D, B12, axit folic, sắt và selen. Những dưỡng chất này đặc biệt cần thiết đối với người lớn tuổi, khi chức năng cơ thể dần suy giảm.

1. Tăng cường sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ sức khỏe xương

Ở người lớn tuổi, khả năng hấp thụ protein giảm, dễ dẫn đến mất cơ và suy giảm mật độ xương. Trứng cung cấp protein chất lượng cao và vitamin D - hai yếu tố quan trọng duy trì khối cơ và độ chắc khỏe của xương.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy, bổ sung đủ protein cải thiện sức mạnh cơ và khả năng vận động ở người lớn tuổi. Sau 3 tháng ăn một quả trứng mỗi sáng, sức mạnh cơ bắp của những người tham gia có thể tăng khoảng 12%. Ngoài ra, người lớn tuổi duy trì ăn trứng mỗi ngày có tốc độ giảm mật độ xương chậm hơn khoảng 15% sau 6 tháng.

Ăn trứng gà tốt cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Ban Mai

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Dù trứng chứa cholesterol, nhiều bằng chứng cho thấy tiêu thụ ở mức vừa phải không làm tăng nguy cơ tim mạch. Khảo sát Kiểm tra Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ ghi nhận những người ăn một quả trứng mỗi ngày có mức HDL (cholesterol “tốt”) tăng. Lecithin trong trứng còn duy trì độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ tuần hoàn.

3. Cải thiện tiêu hóa và tăng năng lượng buổi sáng

Trứng là thực phẩm dễ tiêu hóa, phù hợp với cơ thể của người lớn tuổi. Các chương trình can thiệp dinh dưỡng cộng đồng cho thấy, sau 6 tháng ăn trứng mỗi sáng, các triệu chứng như đầy bụng, chán ăn giảm rõ rệt. Nhờ cấu trúc dinh dưỡng hợp lý, trứng cung cấp năng lượng ổn định, giảm mệt mỏi buổi sáng và hỗ trợ vận động an toàn hơn.

4. Hỗ trợ chức năng não bộ và làm chậm suy giảm nhận thức

Trứng giàu vitamin B12 và choline - những dưỡng chất quan trọng đối với não bộ. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng cho thấy choline liên quan đến cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Theo dữ liệu được nêu, những người ăn một quả trứng mỗi ngày có điểm số trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung cao hơn khoảng 8% sau 6 tháng.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ trứng cần ở mức hợp lý. Mỗi ngày một quả là phù hợp với đa số mọi người, tránh ăn quá nhiều gây áp lực cho hệ tiêu hóa. Cách chế biến cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng: trứng luộc hoặc hấp là lựa chọn tốt hơn so với chiên rán nhiều dầu. Với người có bệnh lý như rối loạn lipid máu nặng hoặc bệnh gan, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nhìn chung, duy trì một quả trứng mỗi sáng, kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động hợp lý, có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe người lớn tuổi. Đây là thói quen đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả lâu dài.