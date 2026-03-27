Theo Verywell Health, chuyên gia Morgan Pearson là cây bút có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và thể chất. Bà Pearson cho biết trứng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và chức năng cơ bắp.

Tuy nhiên, theo bà Pearson, cách bạn kết hợp thực phẩm khi ăn trứng mới là yếu tố quyết định cơ thể hấp thu được lượng vitamin D như thế nào:

Vì sao nên kết hợp trứng với chất béo lành mạnh?

Vitamin D thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo, cùng với vitamin A, E và K. Những vitamin này cần chất béo để hòa tan và được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Khi ăn chất béo cùng các vitamin trên, cơ thể sẽ kích thích tiết mật và enzyme tiêu hóa trong ruột non. Quá trình này giúp hình thành các hạt nhỏ gọi là micelle, đóng vai trò vận chuyển vitamin qua thành ruột và vào máu.

Lòng đỏ trứng vốn đã chứa chất béo nên có thể hỗ trợ phần nào quá trình hấp thu vitamin D. Kết hợp thêm các chất béo lành mạnh có thể cải thiện hiệu quả hấp thu, đồng thời bổ sung thêm các acid béo không bão hòa có lợi cho tim mạch.

Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin D. Ảnh: Ban Mai

Nên kết hợp trứng với những loại chất béo nào?

Dầu ô liu: Dùng để chiên trứng hoặc rưới lên rau ăn kèm bổ sung chất béo không bão hòa đơn, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất.

Quả bơ: Kết hợp trứng với bơ trong bữa sáng, như ăn cùng bánh mì nguyên cám, vừa tăng chất béo tốt vừa bổ sung chất xơ và kali.

Các loại hạt: Thêm hạt óc chó, hạnh nhân, hạt chia hoặc hạt bí vào salad ăn cùng trứng giúp tăng lượng chất béo có lợi và dưỡng chất thực vật.

Cá béo: Ăn trứng cùng cá hồi hoặc cá mòi không chỉ cung cấp thêm chất béo tốt mà còn tăng tổng lượng vitamin D nạp vào.

Thực phẩm từ sữa: Phô mai, sữa chua ăn kèm trứng cung cấp thêm chất béo, protein và canxi.

Cách chế biến trứng có ảnh hưởng không?

Các phương pháp chế biến như luộc, chần, chiên rán nhìn chung không làm thay đổi đáng kể hàm lượng vitamin D trong trứng, vì dưỡng chất này khá ổn định ở nhiệt độ nấu ăn thông thường.

Trứng luộc hoặc chần chỉ chứa chất béo tự nhiên từ lòng đỏ. Trứng chiên rán thường được nấu cùng dầu, qua đó bổ sung thêm chất béo cho bữa ăn. Vì vậy, bạn có thể sử dụng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh, như dầu ô liu, khi chế biến để hỗ trợ hấp thu vitamin D.

Dù vậy, tổng thể chế độ ăn mới là yếu tố quan trọng nhất. Khi ăn trứng luộc hoặc chần, bạn có thể kết hợp với bơ, các loại hạt hoặc thực phẩm giàu chất béo tốt khác để đạt hiệu quả tương tự. Việc duy trì bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D một cách đều đặn trong ngày sẽ có tác động lớn hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào cách chế biến một món ăn riêng lẻ.