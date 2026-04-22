Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nền tảng mạng xã hội Facebook lập nhiều fanpage như: “Tùng Công Tử”, “Tùng kéo vốn”, “Nghĩa kéo vốn”, “Hoàng Long”, “Mạnh Cường”, “Ninh Công Tử”, “Anh Long kéo vốn 9999”, “Cường kéo vốn 9999”… để tổ chức livestream, kêu gọi người dân tham gia các hoạt động “đánh bạc chắc chắn thắng tiền”.

Các đối tượng quảng cáo có thể “kéo vốn”, “đặt cược hộ” cho người chơi tại các cổng game như Sunwin, Hitclub…, cam kết thắng 100%, lợi nhuận cao gấp nhiều lần số tiền bỏ ra.

Ảnh các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Người tham gia được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng cung cấp. Sau đó, các đối tượng dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên livestream nhằm tạo lòng tin, tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền với giá trị lớn hơn, rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Đình Quân (SN 2005), Nguyễn Anh Đức (SN 1987, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh) Đinh Văn Dương (SN 2001), Đặng Văn Hoàng (SN 2000), Nguyễn Văn Bách (SN 2000), Nguyễn Xuân Tùng (SN 2001, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Long (SN 2000), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên), và Tô Kim Nhất (SN 2000, trú tại TP Hà Nội). Đồng thời, khởi tố bị can Hà Thị Hồng (SN 1996, trú tại tỉnh Sơn La) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

