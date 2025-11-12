HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc mức án như sau:

Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng): 30 tháng tù.

Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ba bị cáo mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club) lần lượt nhận mức án 4 năm tù; 2 năm tù và 3 năm 6 tháng tù.

Cả 5 bị cáo trên đều bị HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman. Ảnh: CTV

Đối với các bị cáo phạm tội Đánh bạc, HĐXX tuyên phạt:

Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ): 3 năm, 6 tháng tù.

Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ): 3 năm tù.

Nguyễn Thế Vũ (ca sĩ): 3 năm tù.

Nguyễn Đức Long, kỹ sư xây dựng: 3 năm tù.

Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam): 3 năm tù.

Nguyễn Quốc Khánh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng): 30 tháng tù treo.

Tô Thị Thu Hương (cựu công chức bảo tàng tỉnh Phú Thọ cũ): 3 năm tù.

Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ): 3 năm tù.

Trương Quang Phú (kinh doanh tự do:) 3 năm tù.

Nguyễn Văn Hùng (cựu nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh): 30 tháng tù treo.

Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ): 30 tháng tù treo.

Đỗ Xuân Lập (Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt): 22 tháng tù.

Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp): 24 tháng tù treo.

Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express): 24 tháng tù treo.

Trần Mạnh Hùng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico): 3 năm tù.

Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ): 24 tháng tù treo...

Nhiều bị cáo bị áp dụng hình phạt tiền 100 triệu đồng, trong đó có bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, vụ án được dư luận quan tâm. Các bị cáo đánh bạc thuộc nhiều thành phần trong xã hội, ở các độ tuổi khác nhau, một số bị cáo còn bị khởi tố trong vụ án khác... nên cần chịu hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội.

Lời khai của các bị cáo tại tòa phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của bị cáo khác… Có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như nội dung cáo trạng.

Một số bị cáo bị xác định phạm tội 2 lần trở lên và tái phạm, đây bị coi là tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, theo HĐXX, trừ 2 người bỏ trốn, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo; một số bị cáo phạm tội lần đầu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tình nguyện khắc phục hậu quả; một số bị cáo có thành tích trong quá trình công tác, có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các tổ chức…