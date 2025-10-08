XEM VIDEO:

Việt Nam đăng cai tổ chức lễ mở ký và hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội vào các ngày 25-26/10.

Đây là sự kiện quốc tế quan trọng, đánh dấu một mốc son trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, quá trình đàm phán công ước đã được khởi xướng từ năm 2019 với việc xây dựng dự thảo văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát, bao trùm toàn cầu. Việt Nam cùng các quốc gia đã ủng hộ Liên Hợp Quốc khởi động tiến trình đàm phán văn kiện này.

Công ước này hứa hẹn trở thành một “công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu” cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Theo Thứ trưởng, việc Hà Nội được Liên Hợp Quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ mở ký và hội nghị cấp cao là một sự kiện hết sức đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam.

Với việc tên gọi "Công ước Hà Nội" được ghi nhận trong lời văn của công ước, phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này, qua đó cho thấy việc đăng cai tổ chức lễ mở ký là bước đi cụ thể để “khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm” và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng của Chính phủ Việt Nam.

Công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản và hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm tổ chức nhiều hội nghị quốc tế của Việt Nam, đồng thời tuân thủ các yêu cầu và quy định của Liên Hợp Quốc.

“Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hết sức coi trọng sự kiện này. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nhận lời cùng chúng ta tham dự lễ mở ký", Thứ trưởng cho hay.

Tính đến ngày 6/10, Việt Nam đã nhận được sự khẳng định tham dự của gần 100 quốc gia cùng với hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực. Quy mô tham dự dự kiến rất đông đảo, với nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ và bộ trưởng các nước.

Chương trình dự kiến bao gồm ngoài phiên khai mạc và bế mạc, sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên mở ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 gala dinner, triển lãm về công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức.

Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia kiên trì ủng hộ việc đàm phán công ước ngay từ năm 2019. Trong quá trình đàm phán, Việt Nam đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng, bao gồm các nguyên tắc cơ bản như bảo đảm chủ quyền quốc gia trong không gian mạng, nguyên tắc hợp tác quốc tế và điều phối, dẫn dắt thành công việc thương lượng một số điều khoản.

Một trong những khó khăn trong quá trình đàm phán là sự cạnh tranh giữa các quốc gia, cản trở tinh thần hợp tác đa phương, cùng với đó “sự khác biệt giữa hệ thống pháp lý” (đặc biệt là Luật Hình sự) của các nước.

Thông tin về tình hình và công tác phòng, chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cho hay, tội phạm mạng tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp, chuyển dần từ tấn công nhỏ lẻ sang “có tổ chức, có tính quốc tế cao”, tấn công vào các hệ thống trọng yếu của quốc gia và doanh nghiệp.

Tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam trong thời gian qua cũng diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất và mức độ ảnh hưởng các loại tội phạm về tấn công, sự cố mạng. Bộ Công an ước tính hàng trăm nghìn vụ việc có liên quan.

Các nhóm tội phạm trên không gian mạng đang chuyển dần hình thái từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ, đơn giản sang có tổ chức, có tính quốc tế cao và tấn công vào các hệ thống trọng yếu quốc gia, các doanh nghiệp giữ vai trò, vị trí lớn. Tội phạm về lừa đảo trên không gian mạng cũng diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm mà có sự cấu kết, có liên quan giữa các quốc gia.

"Các loại tội phạm lừa đảo này cũng đang là mối lo, mối nguy hại, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các quốc gia trên thế giới”, Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu.

Trong khi đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, việc đăng cai tổ chức lễ mở ký không chỉ thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng mà còn giúp Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật của các lực lượng chấp pháp.