Ngày 25-26/10 tới đây, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ đồng chủ trì lễ mở ký Công ước về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Việt Nam đang bước vào "Kỷ nguyên vươn mình" phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng. Để đạt được mục tiêu này, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, điều cốt yếu là giữ được "trong ấm ngoài êm", "nội yên ngoại tĩnh", duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Trong khi đó, nguy cơ về an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống luôn thường trực, đe dọa an ninh và chủ quyền của mỗi quốc gia, trong đó có tội phạm mạng.

Năm 2019, Liên Hợp Quốc khởi xướng việc xây dựng Công ước về Chống tội phạm mạng - văn kiện đầu tiên mang tính bao trùm của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này.

Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 12/2024 thông qua Công ước Hà Nội. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ, ngay từ đầu, Việt Nam đã tích cực ủng hộ sáng kiến quan trọng này. Với phương châm nâng tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam luôn xác định tích cực, chủ động tham gia định hình các khuôn khổ pháp lý quốc tế để bảo đảm tốt nhất lợi ích của quốc gia.

"Đó chính là tinh thần, là phương châm chúng ta tham gia tiến trình đàm phán Công ước này. Chúng ta đã góp phần đưa vào Công ước những nguyên tắc cơ bản, bảo đảm lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong hợp tác chống tội phạm mạng, bao gồm: tôn trọng chủ quyền, độc lập quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế...

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam cũng đảm nhiệm vai trò điều phối thương lượng một số điều khoản quan trọng. Những đóng góp tích cực của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ cao của cộng đồng quốc tế. Kết quả là chúng ta đã có một công ước hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp lợi ích quốc gia và khuôn khổ pháp luật của Việt Nam" - ông Đặng Hoàng Giang chia sẻ.

Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương

Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước và để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ rằng quá trình vận động được khởi động và triển khai liên tục, ngay sau khi Công ước được thông qua tại Ủy ban đàm phán và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong 3 tháng cuối năm 2024.

Đây là một chiến dịch vận động bài bản, quyết liệt, triển khai đồng thời ở nhiều cấp và tại nhiều thủ đô, đặc biệt là tại các quốc gia và khu vực có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ mạng, nhằm bảo đảm sự đồng thuận quốc tế đối với đề xuất đăng cai của Việt Nam.

Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò một đối tác tin cậy, tiếp tục khẳng định nỗ lực và cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác đa phương.

"Chúng ta sẽ nỗ lực cao nhất để lễ mở ký được tổ chức trang trọng nhất, theo đúng tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, bảo đảm sự tham gia đông đảo của các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và những tập đoàn công nghệ liên quan.

Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm quốc gia đầu tiên ký Công ước. Chúng ta hy vọng lễ mở ký tại Hà Nội sẽ thu hút sự tham dự đông đảo của các quốc gia thành viên, với ít nhất 40 quốc gia ký kết, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ để Công ước có thể sớm được phê chuẩn và đưa vào thực thi theo lộ trình dự kiến của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc là năm 2027" - Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định.

Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra lễ mở ký Công ước. Ảnh: Hoàng Hà

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho rằng với bản lĩnh, kinh nghiệm đã được khẳng định trong nhiều tiến trình quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác toàn cầu nhằm giải quyết những vấn đề lớn của Liên Hợp Quốc và thế giới, trong đó có các thách thức về tội phạm mạng.

Về cơ hội và thách thức, ông Đặng Hoàng Giang cho rằng không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự giải quyết những thách thức an ninh phi truyền thống. Khi đảm nhận vai trò tiên phong, dẫn dắt hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng, Việt Nam đứng trước cơ hội tận dụng nguồn lực quốc tế, từ kỹ thuật đến nhân lực, đồng thời cũng có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm và công nghệ hiện đại.

Việc chủ trì lễ ký và thực thi Công ước là dịp để Việt Nam mở ra nhiều hướng hợp tác mới, không chỉ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia mà còn trong hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp quý báu để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước thanh bình, văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, con người giàu lòng mến khách đến với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, song hành với những cơ hội to lớn đó là không ít thách thức mà Việt Nam và cộng đồng quốc tế phải cùng nhau vượt qua. Việc Công ước được thông qua mới chỉ là bước khởi đầu...

