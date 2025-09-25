XEM VIDEO:

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Dự kiến, trong khuôn khổ lễ mở ký Công ước sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 22/9. Ảnh: UN

Ngày 22/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng tổ chức sự kiện “Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn”.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là điều thiết yếu trong phòng, chống tội phạm mạng và sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với sự ra đời của Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để xử lý vấn đề này.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong vai trò là nước chủ nhà tổ chức lễ mở ký Công ước, Việt Nam mong muốn sự kiện thành một cột mốc mới trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương nói chung và hợp tác toàn cầu chống lại các mối đe dọa an ninh mạng nói riêng.

Bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết, Công ước là bệ phóng để đấu tranh với tội phạm mạng.

Bà nhấn mạnh Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau hiện tại cũng như trong tương lai. Bà bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức lễ mở ký và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các quốc gia hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Công ước hiệu quả.

Còn Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước để bảo đảm phù hợp với các quy định của Công ước...