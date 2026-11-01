Nhiều ô tô rung giật rồi chết máy sau khi đổ nhiên liệu tại trạm xăng.

Nhiều tài xế tại Coleraine, Bắc Ireland, phản ánh ô tô rung giật, khó tăng tốc hoặc chết máy sau khi đổ nhiên liệu tại một cây xăng Asda. Doanh nghiệp đã xin lỗi, tạm dừng một số trụ bơm để điều tra sự cố.

Sự cố nói trên được ghi nhận tại cây xăng thuộc hệ thống Asda ở Coleraine, hạt Londonderry, Bắc Ireland, trong khoảng thời gian từ ngày 25-29/10. Nhiều khách hàng cho biết ô tô gặp trục trặc sau khi tiếp nhiên liệu, với các biểu hiện như rung giật, khó tăng tốc, chết máy hoặc không thể khởi động lại.

Xác nhận sự việc, đại diện Asda cho biết một số giao dịch mua nhiên liệu tại cây xăng này bị ảnh hưởng, nhưng không phải tất cả khách hàng. Doanh nghiệp gửi lời xin lỗi vì những bất tiện mà người mua gặp phải, đồng thời cho biết đang liên hệ với những người có khả năng bị ảnh hưởng để hỗ trợ giải quyết.

Asda cũng tạm ngừng hoạt động một số trụ bơm để phục vụ quá trình kiểm tra. Sau khi tiến hành điều tra, phần lớn trụ bơm đã được mở lại, trong khi một số trụ vẫn tiếp tục ngừng hoạt động để xử lý vấn đề. Doanh nghiệp đề nghị những tài xế mua nhiên liệu tại đây trong khoảng thời gian trên, nếu phương tiện xuất hiện dấu hiệu bất thường, chủ động liên hệ để được hỗ trợ.

Asda cũng tạm ngừng hoạt động một số trụ bơm để phục vụ quá trình kiểm tra.

Một trong những khách hàng phản ánh sự cố là Sandra Reid. Cô cho biết chiếc xe bắt đầu rung giật, khó tăng tốc ngay sau khi rời cây xăng. Dù cố gắng khởi động lại, phương tiện vẫn vận hành bất thường và cuối cùng phải dừng lại.

Reid kể đã cố đưa xe đến một bãi đỗ ở khu vực Long Commons, thành phố Coleraine. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn nằm tại đây trong nhiều ngày. Do bãi đỗ thu phí, cô phải liên tục gia hạn trên ứng dụng để giữ chỗ trong khi chờ thợ đến kiểm tra. Sau 4 ngày, riêng tiền gửi xe đã tiêu tốn khoảng 20 bảng Anh (tương đương 670.000 đồng).

Việc không thể sử dụng ô tô khiến sinh hoạt của Reid bị đảo lộn, đặc biệt khi cô thường xuyên đi làm bằng phương tiện này. Nơi làm việc cách nhà khoảng 45 phút đi bộ. Theo nữ khách hàng, chi phí hút và loại bỏ nhiên liệu khỏi xe có thể lên tới hơn 500 bảng Anh (khoảng 16,75 triệu đồng).

Không chỉ Reid, một số tài xế khác cũng cho biết phương tiện gặp vấn đề sau khi tiếp nhiên liệu tại cùng địa điểm.

Dean Law phản ánh hai chiếc ô tô của bạn gái anh là Courteney và chị gái Emma đều gặp sự cố. Theo Law, xe của bạn gái bắt đầu rung khi đang trên đường đi làm vào thứ Hai. Dù vẫn cố lái đến nơi làm việc, sau đó chiếc xe không thể khởi động và di chuyển trở lại.

Ban đầu, Law chưa nghĩ sự cố có liên quan đến nhiên liệu. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với chị gái, anh mới biết chiếc xe của Emma cũng gặp tình trạng tương tự sau khi đổ xăng tại cùng cây xăng vào Chủ nhật.

Nhiều ô tô rung giật rồi chết máy sau khi đổ nhiên liệu tại trạm xăng.

Law cho biết anh và bạn gái đã phải chi gần 1.000 bảng Anh (khoảng 33,5 triệu đồng) cho các khoản sửa chữa và kiểm tra xe. Chiếc ô tô của bạn gái anh mới được mua cách đây khoảng một năm, khiến hai người không khỏi bức xúc khi phải bỏ ra khoản tiền lớn để khắc phục sự cố.

Sau đó, Law đăng bài lên Facebook để hỏi xem có ai gặp tình trạng tương tự hay không. Anh bất ngờ khi nhận được nhiều bình luận và tin nhắn từ những người cho biết xe của họ cũng trục trặc sau khi đổ nhiên liệu tại cây xăng này.

Một trường hợp khác là David Jardine, đến từ Belfast. Anh cho biết gia đình gặp sự cố khi đi nghỉ cuối tuần ở khu vực bờ biển phía bắc. Jardine đổ nhiên liệu tại cây xăng Asda vào tối Chủ nhật. Không lâu sau, chiếc xe bắt đầu giật cục, phát ra âm thanh lạ và chết máy khi gia đình đến Portstewart.

Khi đến nơi lưu trú, phương tiện đột ngột ngừng hoạt động hoàn toàn. Gia đình Jardine may mắn có thêm một chiếc ô tô khác để sử dụng, nhưng lịch trình chuyến đi vẫn bị ảnh hưởng. Chiếc xe gặp sự cố sau đó phải được xe cứu hộ kéo về Belfast. Chi phí sửa chữa được Jardine cho biết vào khoảng 225 bảng Anh (khoảng 7,54 triệu đồng).

Trước những phản ánh trên, nghị sĩ Claire Sugden, đại diện khu vực East Londonderry, cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn từ cử tri về tình trạng ô tô gặp bất thường sau khi đổ nhiên liệu tại cây xăng Asda.

Theo bà Sugden, một người dân cho biết xe không thể khởi động vào ngày hôm sau khi tiếp nhiên liệu. Dù đã đưa phương tiện đến gara kiểm tra, chủ xe vẫn chưa thể sử dụng trở lại.

Nữ nghị sĩ nhận định những phản ánh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy sự cố có thể ảnh hưởng đến nhiều khách hàng. Bà cho rằng Asda cần thông báo rộng rãi để những người từng mua nhiên liệu tại cây xăng này có thể chủ động kiểm tra phương tiện nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hiện nguyên nhân khiến nhiều ô tô gặp trục trặc sau khi đổ nhiên liệu tại cây xăng Asda ở Coleraine vẫn chưa được công bố. Doanh nghiệp đang tiếp tục điều tra và xử lý các phản ánh từ khách hàng.

Theo AOL

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