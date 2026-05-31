Tại điểm thi Trường THCS Lương Định Của (phường Cát Lái), một thí sinh của Trường THCS Hưng Bình (phường Long Bình) bị nhiễm trùng máu nặng, đang điều trị kháng sinh tại bệnh viện. Do nguy cơ sốc phản vệ thuốc, bác sĩ chưa cho phép em xuất viện. Điểm thi đang xin ý kiến Ban Chỉ đạo kỳ thi lớp 10 TPHCM để có phương án xử lý phù hợp.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa), có 2 thí sinh của Trường THCS Bạch Đằng bị bệnh cơ xương và gãy chân phải bó bột, đi nạng. Điểm thi đã chuẩn bị phương án hỗ trợ di chuyển cho các em.

Đặc biệt, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), một thí sinh mắc bệnh lao được bố trí phòng thi, lối đi và khu vực vệ sinh riêng, nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhiều thí sinh không thể tự viết bài do chấn thương tay cũng được hỗ trợ theo quy định. Các điểm thi bố trí phòng thi riêng, có 2 cán bộ coi thi, camera giám sát và giáo viên THPT không dạy các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hỗ trợ ghi bài.

Các trường hợp này được ghi nhận tại các điểm thi Trường THCS Lê Lai (phường Phú Định), THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận), THCS Hưng Long (xã Hưng Long), THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm), THCS Lê Văn Hưu (xã Nhà Bè), THCS Lê Anh Xuân (phường Phú Thọ Hòa), THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Phú Lợi), THCS Thái Hòa (phường Tân Khánh) và THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm).

Ngoài ra, tại điểm thi Trường THCS Điện Biên (phường Gia Định), một học sinh bị bó bột một chân, phải duỗi thẳng khi ngồi. Điểm thi đã bố trí phòng thi riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Việc chuẩn bị các phương án hỗ trợ đặc biệt cho thấy sự linh hoạt và nhân văn của ngành giáo dục TPHCM, giúp mọi thí sinh có cơ hội tham gia kỳ thi trong điều kiện phù hợp nhất, bất kể hoàn cảnh sức khỏe.