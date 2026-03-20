Theo hãng tin Al Arabiya và báo Telegraph, đợt tấn công của UAV Iran vào sáng 20/3 đã khiến một số khu vực bên trong khuôn viên nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi bốc cháy.

Ảnh minh họa về hạ tầng năng lượng ở Kuwait. Ảnh: Công ty Dầu khí Quốc gia Kuwait

“Lực lượng cứu hỏa đã có mặt ngay lập tức. Một số đơn vị trong nhà máy đã phải ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho người lao động”, Thông tấn xã Kuwait cho hay.

Theo hãng tin Al Jazeera, sau khi quân đội Israel không kích mỏ khí đốt South Pars của Iran, từ ngày 18/3 đến nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng “được coi là mục tiêu trực tiếp và hợp pháp” ở Vùng Vịnh nhằm đáp trả Mỹ và Israel.

Mỹ phá xưởng chế tạo tên lửa đạn đạo Iran

Bộ Tư lênh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng 20/3 đã công bố hình ảnh của nhà máy chế tạo tên lửa đạn đạo Karaj của Iran trước và sau khi hứng chịu đòn không kích của các lực lượng Washington.

Nhà máy tên lửa Karaj trước và sau khi hứng chịu đòn không kích của Mỹ. Video: CENTCOM

“Trước chiến dịch ‘Cơn cuồng nộ dữ dội’, Iran đã sử dụng nhà máy Karaj để lắp ráp các tên lửa đạn đạo đe dọa Mỹ, các quốc gia láng giềng và hoạt động vận chuyển thương mại. Ảnh chụp ngày 1/3 cho thấy nhà máy trước khi bị Mỹ tấn công, trong khi bức hình chụp ngày 11/3 cho thấy kết quả sau khi các lực lượng Washington tấn công xưởng sản xuất tên lửa bằng nhiều loại vũ khí chính xác”, CENTCOM thông tin.

Hiện Iran chưa lên tiếng bình luận về đoạn video do quân Mỹ đăng tải.