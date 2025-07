Các thí sinh có thể vào website của các trường, học viện công an để tra cứu điểm thi. Thí sinh nhập số báo danh, CCCD/CMND và mã bảo mật để xem kết quả chi tiết.

Sau khi biết điểm, nếu có nhu cầu phúc khảo, thí sinh gửi đơn trực tiếp tới các trường trong giờ hành chính, thời gian tiếp nhận từ ngày 19/7 đến 17h ngày 23/7.

Link tra cứu điểm thi của 7 trường công an như sau:

Trường Link tra cứu điểm Học viện An ninh Nhân dân https://hvannd.edu.vn/tracuudiem/ketquad55 Học viện Cảnh sát Nhân dân https://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi Học viện Chính trị Công an Nhân dân https://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi Đại học An ninh Nhân dân https://dhannd.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-74/ket-qua-tuyen-sinh-annd/tra-cuu-diem-annd/ket-qua-tuyen-sinh-chinh-quy-tuyen-moi-nam-2025 Đại học Cảnh sát Nhân dân https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi Đại học Phòng cháy chữa cháy https://daihocpccc.edu.vn/tracuubca/ Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân https://dhkthc.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/ Trước đó, gần 23.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi đánh giá để xét tuyển vào các trường công an nhân dân với thời gian làm bài 180 phút. Thí sinh chọn một trong 4 mã bài thi để dự thi theo thế mạnh của mình, gồm CA1, CA2, CA3 và CA4 với ba phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn.

Đây là năm thứ 4 Bộ Công an tổ chức kỳ thi này để làm căn cứ xét tuyển vào các trường, học viện. Các năm trước, thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 mã bài thi là CA1 và CA2.

Năm 2025, chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an là 2.350. Các trường sẽ tuyển theo 3 phương thức, gồm Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.