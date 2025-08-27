Theo Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn, đến 6h sáng 27/8, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều điểm úng ngập, đọng nước, giao thông đi lại khó khăn.

Hà Nội vẫn còn nhiều điểm úng ngập, phương tiện khó đi qua.

Cụ thể:

Đường Võ Chí Công (trước Tòa nhà UDIC); Phố Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa); Phố Phan Văn Trường (cổng chợ Xanh - Doanh trại quân đội); Phố Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam); Khu đô thị Resco;

Ngõ 89 Lạc Long Quân; Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ); Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai);

Ngõ 165 Thái Hà; Phố Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng);

Các tuyến phố Nguyễn Văn Trỗi, Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên), Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall);

Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN Môi trường đô thị Gia Lâm);

Gầm chui xe lửa Thiên Đức.

Trên Đại lộ Thăng Long, các hầm chui số 3, số 5, số 6 và Km9+656; cùng các khu vực Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Khu Tổng cục V - Bộ Công an, Yên Xá, Cầu Bươu (từ Bệnh viện K đến mương Yên Xá)… cũng chưa thoát hết nước.

Ông Trịnh Ngọc Sơn cho biết, các điểm úng ngập rút rất chậm do mực nước trên hệ thống ở ngưỡng rất cao: Sông Tô Lịch tại cầu Cống Mọc mực nước lên tới 4,27m; Sông Tô Lịch tại đập Thanh Liệt mực nước 4,67m; Sông Nhuệ tại Cống Hà Đông mực nước lên tới 5,63m...

So với sáng 26/8, đã giảm được 58/82 điểm úng ngập, mức độ ngập đã giảm so với thời điểm 21h ngày 26/8.

Theo dự báo, trong ngày 27/8, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Hiện các lực lượng, phương tiện của Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước trong hệ thống, đồng thời vệ sinh, khơi thông dòng chảy.