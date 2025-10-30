Tối 29/10, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ghi nhận cơn mưa kéo dài trong nhiều giờ, lượng mưa đo được lên đến 120mm. Theo nhận định của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, đây có thể là trận mưa có cường độ lớn nhất từ năm 2000 đến nay.

Nhiều tuyến đường tại trung tâm đặc khu Phú Quốc ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài. Ảnh: D.Đ

Nhiều tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, 30 tháng 4, khu vực sân bay cũ bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, giao thông đảo lộn.

Theo ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu, địa phương đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai nhiều giải pháp ứng phó như vận hành đóng mở cửa điều tiết, khơi thông dòng chảy, kịp thời thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập cục bộ.

Người dân vất vả dắt phương tiện qua khu vực ngập sâu. Ảnh: D.Đ

Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự đặc khu Phú Quốc, trận mưa kéo dài gây thiệt hại về tài sản khoảng 210 triệu đồng.

Đến sáng 30/10, nước đã rút, cuộc sống sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Chiều 29/10, xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang) cũng ghi nhận đoạn sạt lở dài khoảng 120m, ăn sâu vào bờ khoảng 15m. Vụ sạt lở làm sập hoàn toàn một cầu ván cùng tiệm tạp hoá, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Ngành chức năng xác định khu vực sạt lở được Sở TN&MT tỉnh cảnh báo từ trước, nằm ngay đoạn cua cong có dòng chảy xiết áp sát bờ.