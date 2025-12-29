MS 2025.352

Ngày 18/4/2025, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), chị Lê Thị Tâm (SN 1989, ở thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) ôm con bước ra từ phòng bệnh với đôi mắt đỏ hoe.

Con gái chị, bé Nguyễn Tuệ Nhi (SN 2023), vừa trải qua ca phẫu thuật ghép gan đặc biệt từ nguồn tạng của một người chết não hiến tặng. Thế nhưng, sau ca mổ, bé bị nhiễm trùng nặng, phải điều trị kéo dài, khiến chi phí vượt xa dự kiến ban đầu. Gia đình vốn đã khó khăn nay rơi vào cảnh kiệt quệ, bế tắc.

Bé Nguyễn Tuệ Nhi đã mạnh mẽ vượt qua ca phẫu thuật ghép gan từ người "chết não" hiến

Chị Tâm kể, từ ngày thứ ba sau khi chào đời, Tuệ Nhi đã có biểu hiện vàng da. Kết quả thăm khám cho thấy bé bị ứ mật dẫn đến xơ gan nặng. Đến tháng 4/2025, sau nhiều lần con bị xuất huyết tiêu hóa, các bác sĩ buộc phải chỉ định ghép gan khẩn cấp để giữ lại sự sống.

Anh Nguyễn Thành Đồng (SN 1984, cha của Tuệ Nhi) không thể hiến gan cho con vì gan nhiễm mỡ. Đứng trước lằn ranh sinh tử của con thơ, vợ chồng chị Tâm chỉ còn biết chờ đợi phép màu từ một nguồn gan hiến phù hợp, đồng thời loay hoay xoay xở từng đồng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Ngày 8/4, Bệnh viện Quân y 175 thông báo có nguồn gan từ người chết não, các chỉ số tương thích với Tuệ Nhi. Ngay lập tức, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã liên hệ gia đình và cử ê-kíp chuyên môn phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 để tiến hành lấy tạng, thực hiện ca ghép gan đặc biệt đầu tiên cho bé.

Ca phẫu thuật thành công thắp lên hy vọng sống cho Tuệ Nhi. Tuy nhiên, biến chứng sau mổ khiến bé bị nhiễm trùng, phải nằm viện theo dõi dài ngày. Chi phí điều trị theo đó đội lên gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu khoảng 500 triệu đồng.

“Ngày lên thanh toán viện phí, tôi cầm bảng kê mà tay run cầm cập. Tổng chi phí đã lên tới gần một tỷ đồng. Gia đình cố gắng xoay đủ mọi cách nhưng đến nay vẫn còn nợ 300 triệu đồng, mỗi tháng phải trả lãi gần 10 triệu đồng”, chị Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Sau hơn 6 tháng ghép gan, sức khỏe của Tuệ Nhi từng có chuyển biến tích cực. Bé bắt đầu ăn uống được, da dẻ hồng hào hơn, ít quấy khóc. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo mới lại ập đến khi Tuệ Nhi bị nhiễm trùng, buộc phải điều trị liên tục.

Hiện nay, mỗi tuần bé phải tái khám và mua thuốc, chi phí gần 6 triệu đồng. Do phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, kháng sinh, kháng virus, thuốc hỗ trợ tiêu hóa và vitamin, tổng chi phí sinh hoạt, đi lại và thuốc men mỗi tháng của gia đình lên tới hơn 30 triệu đồng.

“Từ ngày con chào đời, tôi chưa có đêm nào ngủ ngon. Con bé yếu ớt, mong manh, chỉ cần sơ suất một chút thôi là nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà chúng tôi giờ không còn cách nào xoay xở nữa”, chị Tâm buồn bã nói.

Sau thời gian ghép gan, Tuệ Nhi bị nhiễm trùng phải điều trị liên tục, mỗi tháng chi phí thuốc men, thăm khám lên tới hơn 30 triệu đồng

Trước đó, do cà phê mất mùa nhiều năm liền, gia đình anh chị đã lâm vào cảnh nợ nần khoảng 200 triệu đồng. Chị Tâm từng phải đi làm công nhân ở Bình Dương để trả bớt nợ, trong khi anh Đồng ở quê gắng gượng chăm sóc vườn cà phê và nuôi 3 người con ăn học. Cả gia đình hiện vẫn sống trong căn nhà tạm dựng giữa vườn cà phê, dự định sau khi sinh Tuệ Nhi mới tính đến chuyện ổn định chỗ ở.

Thế nhưng, ngay từ khi lọt lòng, Tuệ Nhi đã phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo. Chị Tâm theo con ròng rã khắp các bệnh viện để giành giật sự sống. Những khoản nợ cũ chưa kịp trả nay lại chồng chất, tăng lên gấp nhiều lần.

“Con tôi thật sự may mắn khi được nhận gan từ người chết não và đã rất kiên cường vượt qua ca phẫu thuật. Giờ chỉ cần con đáp ứng thuốc tốt, gan hoạt động ổn định là có cơ hội sống tiếp. Xin cộng đồng giúp con tôi với”, chị Tâm nghẹn giọng cầu cứu.

Ông Nguyễn Văn Liễu, trưởng thôn Phương Trạch (xã Đắk Sắk), cho biết, gia đình chị Tâm là hộ nghèo tại địa phương, không có đất đai, tài sản đáng giá.

“Con gái út mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình từ đủ ăn rơi vào cảnh kiệt quệ. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình chị Tâm có thêm điều kiện chữa trị cho cháu”, ông Liễu chia sẻ.

Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Tuệ Nhi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.352 (Nguyễn Tuệ Nhi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Tâm (mẹ bé Tuệ Nhi): Thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 0842561556.