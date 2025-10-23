Mới đây, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh tới thăm gia đình hai bé Đinh Ngọc Nhi (6 tuổi) và Đinh Ngọc Hân (gần 2 tuổi), là nhân vật trong bài viết: "Mẹ đơn thân ra đi trong tuyệt vọng để lại 2 đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc đời".

Đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo xã Phúc Trạch trao tận tay gia đình bé Nhi và Hân số tiền 354.824.161 đồng, món quà của bạn đọc gửi tới hai bé. Ảnh: Thiện Lương

Hai bé Nhi và Hân là con của chị Lê Thị Nguyên (SN 1993, trú thôn La Khê). Chị Nguyên vừa lặng lẽ rời cõi tạm sau khi biết mình mắc nhiều bệnh trọng. Sự ra đi đột ngột của người mẹ trẻ khiến hai đứa trẻ thơ dại không biết bấu víu vào đâu.

Từ ngày mẹ mất, bé Nhi và Hân vì quá nhớ mẹ nên vẫn ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng mẹ mình. Khi thấy người lớn khóc, hai đứa bé cũng òa khóc nức nở theo, khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Hoàn cảnh của ba mẹ con chị Nguyên khá éo le. Từ ngày ly thân với chồng, chị Nguyên ôm hai con nhỏ về ở cùng cha mẹ đẻ. Cả gia đình ba thế hệ sống nương tựa trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, nguồn sống chủ yếu dựa vào tiền chị Nguyên đi cuốc cỏ thuê. Công việc nặng nhọc, bấp bênh nhưng là chỗ bấu víu duy nhất để chị nuôi các con.

Tưởng rằng gian khó dần sẽ qua, nhưng bất hạnh lại ập xuống. Gần đây, chị thấy sức khỏe sa sút nghiêm trọng, đau ốm triền miên, cơ thể gầy rộc. Vào viện thăm khám, bác sĩ cho biết chị mắc suy thận và suy gan giai đoạn cuối. Cầm kết quả trên tay, nghĩ đến hai con thơ, chị Nguyên đầm đìa nước mắt.

Thế rồi chị lặng lẽ ra đi, để lại hai con thơ dại. Thương cảm trước hoàn cảnh của hai cháu bé, nhiều bạn đọc đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ hai bé số tiền 354.824.161 đồng.

Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương trao tận tay gia đình cháu Đinh Ngọc Nhi.

Ngoài ra, hai bé cũng nhận được sự giúp đỡ của người dân địa phương số tiền hơn 30 triệu đồng. Đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo xã Phúc Trạch đã lập sổ tiết kiệm cho hai cháu số tiền 390 triệu đồng, có sự giám hộ của người thân hai cháu bé.

Thay mặt gia đình, chị Lê Thị Mai (dì ruột) của hai cháu bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Báo VietNamNet, các bạn đọc và nhà hảo tâm đã ủng hộ, sẻ chia với gia đình, nhất là đối với hai cháu Nhi và Hân. Nhờ có số tiền này, tương lai của hai cháu được đảm bảo.