Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud trên iPhone.

Trước đó ngày 26/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệu tập các đối tượng Đỗ Văn Hưng (SN 1999, trú thôn Đại Sơn, xã Đoài Phương, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1996, trú thôn Duyên Lãm, xã Quảng Oai, Hà Nội) và một số đối tượng khác lên làm việc.

Đối tượng Đỗ Văn Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, từ tháng 11/2024 đến nay, Đỗ Văn Hưng cùng Nguyễn Thị Thu Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud trên iPhone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng, giao cho Hường là kế toán.

Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách vay, sẽ được hưởng từ 30 đến 35 % tổng số tiền mà khách vay.

Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao, số tiền vay được càng nhiều. Khi khách đồng ý vay sẽ phải gửi thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân cho các đối tượng, đồng thời các đối tượng sẽ cài đặt tài khoản iCloud vào iPhone của khách.

Nếu khách vay chậm trả lãi, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud, điện thoại của khách vay sẽ không sử dụng được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt cao từ 286 đến 662%/năm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng và Nguyễn Thị Thu Hường về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt giam 'bà trùm' cho vay nặng lãi, con nợ là kẻ lừa đảo Công an Đà Nẵng khởi tố Đặng Thị Hoài vì cho vay lãi nặng, giao dịch hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, con nợ của Hoài là Lê Thị Thư, kẻ từng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân Nhóm đối tượng đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240 - 360%/năm, đồng thời bắt buộc khách hàng phải thế chấp bằng clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.