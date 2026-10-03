Nhóm đối tượng vây đánh một người đàn ông trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Công an phường Kim Liên đang xác minh nguyên nhân, danh tính những người liên quan và diễn biến vụ việc.

Chiều 2/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đối tượng liên tục tấn công một người đàn ông ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh trong clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông bị một nhóm đối tượng vây quanh và liên tục đánh. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân chủ yếu tìm cách chạy tránh và dùng tay chống đỡ.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay khu vực trước cổng bệnh viện, nơi có lực lượng an ninh, trật tự. Tuy nhiên, nhóm đối tượng vẫn có những hành động tấn công khá quyết liệt. Chỉ đến khi có thêm nhiều người xuất hiện và can ngăn, nhóm này mới dừng lại.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng như danh tính những người liên quan chưa được xác định rõ.

Ngày 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Kim Liên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ.

Theo lãnh đạo Công an phường, cơ quan công an cũng đang chờ người bị hại đến trình báo để có căn cứ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.