Lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công tòa tháp PIF ở thủ đô Riyadh bằng tên lửa hành trình, thổi bay các cửa sổ và làm biến dạng lớp mặt dựng kim loại của tòa nhà chọc trời cao thứ hai tại Ảrập Xêút.

Nhóm Houthi nã tên lửa trúng cao ốc chọc trời tại Ảrập Xêút. Ảnh: Bashar Report

Theo RT, vụ tấn công xảy ra hôm 19/11, gây hư hại 8 tầng của tòa tháp cũng là trụ sở của Quỹ Đầu tư công (PIF) thuộc chính phủ nước này. Không có thương vong được báo cáo, song Khu Tài chính King Abdullah của thành phố đã bị đóng cửa sau vụ tấn công.

Người phát ngôn quân sự của Houthi là Yahya Saree tuyên bố: “Nhờ ơn Thượng đế, các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã có thể sử dụng số lượng lớn tên lửa hành trình nhắm vào sân bay quốc tế Khalid và trung tâm tài chính tại thủ đô Riyadh của kẻ thù, ra những cú đánh chính xác và trực diện. Cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc kẻ thù Ảrập Xêút nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự tại đất nước thân yêu của chúng tôi”.

Một đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa đánh trúng tòa tháp 80 tầng do Quỹ Đầu tư công Ảrập Xêút xây dựng và hoàn thành năm 2021. PIF là công trình cao nhất Riyadh và cao thứ hai tại Ảrập Xêút, chỉ sau Tháp Đồng hồ ở Mecca.

Chưa đầy hai tuần trước đó, lực lượng Houthi đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình tấn công, gây hư hại Tháp Aramco ở Riyadh, trụ sở tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco của Ảrập Xêút. Chính phủ Ảrập Xêút mô tả vụ việc chỉ gây ra “thiệt hại nhỏ”, mặc dù các hình ảnh và video cho thấy nhiều cửa kính bị phá hủy cùng những dấu hiệu hư hại về kết cấu.

Cũng trong ngày 19/11, người phát ngôn của lực lượng quân sự Ảrập Xêút tham gia chiến dịch chống Houthi tại Yemen tuyên bố các tên lửa phóng về phía Riyadh đã bị đánh chặn. Theo quan chức này, mọi “thiệt hại vật chất” đều do các mảnh vỡ rơi xuống gây ra.

Ảrập Xêút đã tiến hành cuộc chiến chống lực lượng Houthi từ năm 2015, mặc dù giao tranh tạm dừng sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022. Bạo lực giữa hai bên bùng phát trở lại vào tháng 7 năm nay, khi chính phủ Yemen được Ảrập Xêút hậu thuẫn tại Aden tấn công một sân bay ở thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát.

Houthi đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Ảrập Xêút, trong khi không quân nước này nối lại các chiến dịch không kích quy mô lớn tại Yemen. Kể từ đó, lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ và cuối tuần qua đã chiếm giữ các vị trí chiến lược có tầm quan sát bao quát eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ.