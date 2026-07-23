Tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Houthi hôm nay (23/7) cho biết các tàu trên đã vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do nhóm này áp đặt ngày 20/7. Theo hãng tin Anadolu, giới chức Ảrập Xêút hiện chưa xác nhận vụ tấn công.

Thông báo của Houthi đã khiến liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả "một cách cứng rắn", làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu vượt ra ngoài khu vực Vùng Vịnh.

Trong khi đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị một vật thể bay chưa xác định tấn công và bốc cháy trên Biển Đỏ, cách khu vực Al Shuqaiq của Ảrập Xêút khoảng 70 hải lý.

Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận và nguồn gốc của vật thể gây ra vụ tấn công vẫn chưa được xác định.

Anh rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran

Anh đã tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran do tình hình an ninh hiện nay, đồng thời tiếp tục khuyến cáo công dân Anh không nên đến quốc gia này. Thông tin được đưa ra trong bản cập nhật khuyến cáo đi lại của chính phủ Anh công bố hôm 22/7.

Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) cho biết: "Do tình hình an ninh, chúng tôi đã thực hiện biện pháp phòng ngừa là tạm thời rút nhân viên Anh khỏi Iran. Đại sứ quán của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động từ xa".

FCDO cũng nhấn mạnh họ "khuyến cáo không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Iran", đồng thời kêu gọi những công dân Anh đang có mặt tại nước này "cân nhắc kỹ lưỡng" việc tiếp tục ở lại.

FCDO cũng cảnh báo tình hình an ninh ở Trung Đông vẫn “khó lường”. Theo cơ quan này các cuộc tấn công và hành động trả đũa kể từ ngày 8/7 đã làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa, đồng thời kêu gọi công dân Anh trong khu vực chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và các gián đoạn đi lại khác.