Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Hãng tin CNN dẫn lời quan chức trên nói thỏa thuận có thời hạn 30 năm và có thể được công bố sớm nhất vào ngày 22/7. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ cung cấp công nghệ và chuyên môn để hỗ trợ phát triển chương trình hạt nhân của Ảrập Xêút.

Chính quyền của Tổng thống Trump dự định sẽ trình thỏa thuận này lên Quốc hội Mỹ sau khi chính thức công bố.

Bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Ảrập Xêút tiếp cận công nghệ hạt nhân đều có thể gây tranh cãi cả trong nội bộ Mỹ lẫn trên toàn khu vực Trung Đông. Nguyên nhân là về mặt lý thuyết năng lực làm giàu nhiên liệu hạt nhân có thể trở thành bước đệm dẫn tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Theo quan chức Mỹ trên, thỏa thuận bao gồm các giới hạn đối với các cuộc thanh tra có thể được tiến hành đối với chương trình hạt nhân của Ảrập Xêút, một điểm có thể làm các nhà lập pháp Mỹ hoài nghi.

Israel, quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng chưa bao giờ chính thức thừa nhận, từ lâu đã tỏ ra lo ngại trước khả năng Ảrập Xêút tiếp cận công nghệ hạt nhân.

Iran, đối thủ chính của Ảrập Xêút trong khu vực, hiện vẫn sở hữu kho uranium làm giàu và tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân của mình bất chấp nhiều tháng hứng chịu các đợt không kích của Mỹ. Tehran khẳng định chương trình này chỉ phục vụ các mục đích dân sự.

Trong khi đó, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman từng tuyên bố rằng nước này sẽ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân nếu Iran một ngày nào đó chế tạo được bom hạt nhân.

Làm giàu uranium và tái chế plutonium là hai con đường chính để tạo ra các vật liệu cốt lõi cần thiết cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phần lớn các quốc gia sở hữu lò phản ứng hạt nhân dân sự cần uranium đã được làm giàu đều không tự sản xuất trong nước. Thay vào đó, họ mua nhiên liệu từ các nhà cung cấp như Mỹ hoặc Nga và nhận các lô hàng được niêm phong dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quốc tế.

Mỹ đã nhắm tới một thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ảrập Xêút trong nhiều năm qua. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, một thỏa thuận như vậy được xem là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Ảrập Xêút và Israel.

Tuy nhiên, các nỗ lực này đã bị đình trệ sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7/10/2023. Đến thời chính quyền Trump, các cuộc thảo luận về hợp tác hạt nhân với Ảrập Xêút đã được nối lại vào năm ngoái.