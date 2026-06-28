Sáng 28/6, lãnh đạo xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe mô tô phân khối lớn do người nước ngoài điều khiển và ô tô 7 chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe mô tô phân khối lớn BKS 67A1-002.xx lưu thông trên tuyến đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) theo hướng từ xã Thiên Cầm đến phường Hải Ninh. Khi đến đoạn qua thôn Phú Thượng, xã Kỳ Anh, xe mô tô xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 38A-250.xx do một tài xế chưa rõ danh tính điều khiển.

Ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng, hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng ven đường, hư hỏng nặng. Xe mô tô phân khối lớn cũng bị hư hỏng, nhiều bộ phận vỡ nát. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong.

Xe mô tô hỏng hóc sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.